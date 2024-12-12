Утвердили цены на аренду пневмохолла в Нарве. Теперь можно начать тренироваться. Беговая дорожка – 5 евро в час(1)
Стоимость аренды футбольного пневмохолла в Нарве 11 декабря утвердила горуправа. Яан Тоотс не видит проблемы в затянувшемся сроке объявления прейскуранта. Новый спортивный центр открыли еще 21 ноября. Мэр Нарвы ссылается на то, что из-за нестабильного положения с коалицией не стоило торопиться с такими решениями, а заработать даже в оставшиеся в декабре дни пневмохолл сможет, потому что уже есть очередь из желающих тренироваться в нем. Цены на аренду решили сделать ниже, чем в других городах Эстонии.
Пока цены на городском сайте не появились, но спортивные школы города уже познакомили с ними, чтобы те начали бронировать время для тренировок. Заниматься в пневмохолле могут все желающие, не только спортивные организации, например, абонемент на один месяц для использования беговой дорожки стоит 30 евро. По городу ходили слухи, что футбольный клуб Narva Trans будет тренироваться бесплатно, но горуправа не сделала исключения для него.
Цены на услуги пневмохолла ниже, чем в похожих спортивных центрах Эстонии. Но, возможно, когда пройдет один сезон, они будут пересмотрены городом.
Например, сейчас полное использование футбольного поля для тренировок в течение часа в будние дни с 08:00 до 15:00 стоит 20 евро, а в будние дни с 15:00 до 22:00 и в выходные, праздничные дни - 35 евро. Если проводить мероприятия в пневмохолле, то аренда составит 60 евро за час. Использование беговой дорожки в течение часа обойдется горожанам в 5 евро. Если какая-то организация захочет арендовать весь пневмохолл со всеми помещениями, то часовая аренда будет стоить 150 евро, а за весь день надо будет заплатить 1500 евро. Отдельно можно арендовать раздевалку, например, оставить в ней одежду и пойти тренироваться куда-то еще, конференц-зал, вестибюль пневмохолла или комнату отдыха.
По мнению заместителя заведующего по культуре и спорту Дмитрия Вергуна, за весь следующий год пневмохолл сможет заработать порядка 20 тысяч евро, а на его расходы в городском бюджете запланированы 200 тысяч евро на год. По словам Вергуна, цифры могут измениться, потому что увеличатся цены на отопление, пока точно неизвестно, сколько будет уходить на оплату электричества, первые точные выводы о востребованности нового спортивного объекта в Нарве и о том, какая у него будет расходная часть, можно будет сделать не раньше марта. Пока городские власти предполагают, что пневмохолл будет использоваться около семи месяцев в году, в холодный период, но поскольку объект только запускается, то все может измениться, потому что практики его эксплуатации еще нет.
„Интерес к использованию пневмохолла очень высокий. Это 100 процентов!“ - констатирован Дмитрий Вергун.
Управлением пневмохоллом занимается муниципальное учреждение „Нарвский спортцентр“, которым руководит Андрей Шилин.
Пневмохолл работает ежедневно, включая выходные. Горожане с момента открытия приходят, смотрят поле, но пока их пускали только в режиме демонстрации. При этом коммунальные расходы фиксировались сразу.
По словам Дмитрия Вергуна, понадобится еще немного времени, чтобы составить расписание, но уже в скором времени пневмохолл заработает в полном объеме.