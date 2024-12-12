Утвердили цены на аренду пневмохолла в Нарве. Теперь можно начать тренироваться. Беговая дорожка – 5 евро в час

Пока цены на городском сайте не появились, но спортивные школы города уже познакомили с ними, чтобы те начали бронировать время для тренировок. Заниматься в пневмохолле могут все желающие, не только спортивные организации, например, абонемент на один месяц для использования беговой дорожки стоит 30 евро. По городу ходили слухи, что футбольный клуб Narva Trans будет тренироваться бесплатно, но горуправа не сделала исключения для него.

Цены на услуги пневмохолла ниже, чем в похожих спортивных центрах Эстонии. Но, возможно, когда пройдет один сезон, они будут пересмотрены городом.

Например, сейчас полное использование футбольного поля для тренировок в течение часа в будние дни с 08:00 до 15:00 стоит 20 евро, а в будние дни с 15:00 до 22:00 и в выходные, праздничные дни - 35 евро. Если проводить мероприятия в пневмохолле, то аренда составит 60 евро за час. Использование беговой дорожки в течение часа обойдется горожанам в 5 евро. Если какая-то организация захочет арендовать весь пневмохолл со всеми помещениями, то часовая аренда будет стоить 150 евро, а за весь день надо будет заплатить 1500 евро. Отдельно можно арендовать раздевалку, например, оставить в ней одежду и пойти тренироваться куда-то еще, конференц-зал, вестибюль пневмохолла или комнату отдыха.