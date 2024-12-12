ФОТО | Таллинн наградил лучших спортсменов года

„Таллиннские спортсмены добились блестящих результатов – уходящий год, ознаменованный Олимпиадой в Париже, стал для них успешным. Они завоевали золотые медали на чемпионатах Европы и призовые места на чемпионатах мира. Нам есть что праздновать! – сказал мэр Евгений Осиновский, открывая торжественное мероприятие. – За этот год спортивные звезды Таллинна дарили нам незабываемые моменты и возможности чувствовать гордость за них. Они показали миру, что в небольшой Эстонии и ее маленькой столице вырастают настоящие чемпионы“.

Лучшей спортсменкой Таллинна – 2024 стала чемпионка Европы, пловчиха Энели Ефимова. На титул также претендовали фехтовальщица Ирина Эмбрих, биатлонистка Туули Томингас, фигуристка Нина Петрыкина и шахматистка Май Нарва.

В категории „лучший спортсмен Таллинна – 2024“ победил чемпион Европы, легкоатлет Йоханнес Эрм. В данной категории также были номинированы фигурист Александр Селевко, бильярдист Денис Грабе, Стефан Аранд (водно-моторный спорт) и керлингист Харри Лилль.

Лучшим спортсменом-юниором Таллинна – 2024 признана чемпионка Европы среди юниоров Энели Ефимова. Другие кандидаты в этой категории – легкоатлет Хенри Апри, биатлонист Якоб Кульбин, тхэквондист Тимур Силин, бильярдист Рево Маймре и Олле Ильмар Яама (лыжное ориентирование).

Лучшим параспортсменом Таллинна – 2024 стал пловец Мац Топкин, завоевавший на Паралимпийских играх в Париже седьмое место. Среди других номинантов – пловцы Сусанна Кауль и Робин Ликсор, велогонщица Мари-Лийс Юуль и керлингистка Кятлин Рийдебах.

В категории „лучшая спортивная команда Таллинна – 2024“ победила баскетбольная команда BC Kalev/Cramo – чемпион Эстонии и обладатель кубка, финалист Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги. В данной категории также были номинированы FCI Levadia Tallinn, женская команда FC Flora Tallinn, Selver/TalTech и HC Panter.

Таллинн награждает лучших спортсменов и команды с 1994 года. Церемония, которая состоялась в этом году, стала 31-й.