ФОТО | Таллинн наградил лучших спортсменов года
Вчера, 11 декабря, в Цветочном павильоне на торжественном мероприятии в честь завершения в Таллинне спортивного года были объявлены лучшие спортсменка, спортсмен, юниор, параспортсмен и спортивная команда 2024 года.
„Таллиннские спортсмены добились блестящих результатов – уходящий год, ознаменованный Олимпиадой в Париже, стал для них успешным. Они завоевали золотые медали на чемпионатах Европы и призовые места на чемпионатах мира. Нам есть что праздновать! – сказал мэр Евгений Осиновский, открывая торжественное мероприятие. – За этот год спортивные звезды Таллинна дарили нам незабываемые моменты и возможности чувствовать гордость за них. Они показали миру, что в небольшой Эстонии и ее маленькой столице вырастают настоящие чемпионы“.
Лучшей спортсменкой Таллинна – 2024 стала чемпионка Европы, пловчиха Энели Ефимова. На титул также претендовали фехтовальщица Ирина Эмбрих, биатлонистка Туули Томингас, фигуристка Нина Петрыкина и шахматистка Май Нарва.
В категории „лучший спортсмен Таллинна – 2024“ победил чемпион Европы, легкоатлет Йоханнес Эрм. В данной категории также были номинированы фигурист Александр Селевко, бильярдист Денис Грабе, Стефан Аранд (водно-моторный спорт) и керлингист Харри Лилль.
Лучшим спортсменом-юниором Таллинна – 2024 признана чемпионка Европы среди юниоров Энели Ефимова. Другие кандидаты в этой категории – легкоатлет Хенри Апри, биатлонист Якоб Кульбин, тхэквондист Тимур Силин, бильярдист Рево Маймре и Олле Ильмар Яама (лыжное ориентирование).
Лучшим параспортсменом Таллинна – 2024 стал пловец Мац Топкин, завоевавший на Паралимпийских играх в Париже седьмое место. Среди других номинантов – пловцы Сусанна Кауль и Робин Ликсор, велогонщица Мари-Лийс Юуль и керлингистка Кятлин Рийдебах.
В категории „лучшая спортивная команда Таллинна – 2024“ победила баскетбольная команда BC Kalev/Cramo – чемпион Эстонии и обладатель кубка, финалист Эстонско-Латвийской баскетбольной лиги. В данной категории также были номинированы FCI Levadia Tallinn, женская команда FC Flora Tallinn, Selver/TalTech и HC Panter.
Таллинн награждает лучших спортсменов и команды с 1994 года. Церемония, которая состоялась в этом году, стала 31-й.
Насыщенным спортивный год был и на местном уровне. В этом году Таллинн принял более ста международных соревнований, из которых около 20 – чемпионаты и этапы Кубка мира и Кубка Европы по различным видам спорта. Эти мероприятия привлекли в Эстонию как мировых звезд спорта, так и восходящих талантов.
Массовые спортивные мероприятия проходили ежедневно, в них участвовали в общей сложности 160 000 жителей и гостей города. Так, вновь проходила бесплатная программа летних тренировок для молодежи города, а также традиционное „Спортивное утро“, в котором под руководством профессиональных спортсменов приняли участие более 500 любителей активного образа жизни. Кроме того, образовательным учреждениям был брошен вызов – выполнить миллион приседаний за одну минуту. Участие в акции приняли 41 школа и 68 детских садов столицы.
Привлечение молодежи к спорту остается для города приоритетом: на данную сферу было выделено более 6,9 миллиона евро. Благодаря этим средствам была организована спортивная деятельность более чем для 22 500 юных спортсменов в возрасте от 7 до 19 лет.
В течение года средства инвестировались и в спортивные объекты, расположенные в городской среде: отремонтированы существующие объекты и построены новые. В городе появились новые спортивные и тренировочные площадки, после капитальной реконструкции вновь открылся Таллиннский легкоатлетический холл.