Эстонский эксперт: ни в каких мирных переговорах Россия не заинтересована

Канник сказал в интервью программе Ringvaade на канале ETV в среду, что тот факт, что избранный президент США Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Париж и встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, является позитивным шагом: „Дональд Трамп хочет добиться перемирия – это совершенно очевидно. Но как именно достичь этого перемирия – по этому вопросу ведутся обсуждения и переговоры. Если Трамп выдвинет свои конкретные предложения по процессу перемирия, Украина, безусловно, будет готова к серьезным переговорам на эту тему. А вот Россия... тут я сильно сомневаюсь. До сих пор заявления российских политических лидеров были прямо противоположными: они не намерены обсуждать перемирие, их цель – захват территорий и получение выгодного для себя решения вопросов европейской оборонной политики“.

Эксперт напомнил, что по сути это то же самое предложение, с которым Россия выступила еще в декабре 2021 года: „По сути это означает, что НАТО должно отступить к границам, в которых Польша, Чехия и Венгрия еще не были членами альянса. Эти требования нереалистичны, они никогда не будут приняты, и Россия это знает. Таким образом, она демонстрирует отсутствие интереса к каким-либо переговорам“.

Эксперт подчеркнул, что даже если перемирие будет достигнуто, при сохранении нынешнего политического руководства в России, она с этим не смирится.

„Во-первых, многие цели России не выполнены. Одна из них – фактическое уничтожение украинского государства. Они, безусловно, начнут готовиться к новой войне не только против Украины, но и против других своих соседей“, – заявил Индрек Канник и добавил, у России есть амбиции расширяться настолько, насколько это возможно.

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