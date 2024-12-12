Кая Каллас: народ Беларуси заслуживает справедливости и жизни без страха

В Брюсселе в среду, 11 декабря, прошла четвертая встреча консультативной группы „Беларусь - Евросоюз“, на которой присутствовали представители Евросоюза и белорусских демократических сил. Встреча подтверждает поддержку Евросоюзом белорусских демсил в их стремлении „к демократической, независимой и суверенной Беларуси“, говорится в сообщении, опубликованном дипломатической службой ЕС.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила поддержку Светлане Тихановской в деле продвижения свободной и независимой Беларуси. „Народ Беларуси заслуживает свободных и честных выборов. Они заслуживают справедливости и жизни без страха“, — написала Каллас после встречи на своей странице в соцсети Х.

„Сегодня я встретилась с Тихановской, чтобы открыть Дни Беларуси, продемонстрировав нашу солидарность с политзаключенными и их семьями“, — добавила Каллас.

Консультативная группа обсудила политическую ситуацию в Беларуси, в том числе усугубляющиеся репрессии и ухудшение ситуации с правами человека, соучастие белорусского режима в агрессивной войне РФ против Украины, а также использование миграции для подрывной деятельности на внешних границах Евросоюза. Не обошли участники встречи стороной и вопрос растущей зависимости Беларуси от России, что еще больше подрывает суверенитет страны.

Отмечая недавнее освобождение некоторых политзаключенных, Европейский союз осуждает эскалацию задержаний и актов репрессий в преддверии так называемых выборов в Беларуси в январе 2025 года, подчеркивает дипломатическая служба ЕС. Брюссель призывает немедленно и безоговорочно освободить почти 1300 политзаключенных, которые остаются в белорусских тюрьмах.

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