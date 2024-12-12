Виктор Левада пока не поддерживает кандидатуру Клавана: альтернативы Похлаку на данный момент нет

Вчера на пресс-конференции Рагнар Клаван официально объявил о завершении карьеры игрока и заявил о намерении весной бросить вызов Айвару Похлаку, выдвинув свою кандидатуру на пост президента Эстонского футбольного союза.

В ответ на это владелец футбольного клуба „Левадия“, Виктор Левада, в письменном комментарии для Delfi отметил, что пока не готов поддержать Клавана.

„На данный момент — нет! Почему? Рагнар Клаван — выдающийся футболист, легенда эстонского футбола, но никак не функционер уровня, необходимого для поста президента ЭФС. Этот человек должен быть политиком, дипломатом, бизнесменом, организатором, руководителем, порядочным человеком и разбираться в футболе. У Клавана, на мой взгляд, есть только два последних качества, но этого недостаточно“, — подчеркнул Левада.

Кроме того, Виктор Левада отметил, что у Клавана на данный момент отсутствует сильная команда, что является ещё одним ключевым фактором для успешного руководства.

„Второй момент, который крайне важен, — это команда, и её нельзя собрать за три месяца. Поэтому я сегодня отдаю предпочтение Айвару Похлаку. А если вы спросите, кто мог бы действительно стать успешным президентом, то это, на мой взгляд, Урмас Сырумаа. Он соответствует всем вышеперечисленным критериям. Возможно, он не так хорошо разбирается в футболе, но очень хорошо разбирается в спорте и имеет большой опыт работы в спортивных организациях и я уверен, что у него есть команда, которая пошла бы за ним“, — заявил Левада.

Левада также отметил, что, несмотря на критику, не исключает возможности поддержать Клавана, если тот представит убедительную программу и сильную команду.

„Если вернуться к Клавану, то у него есть три месяца, и если за это время он представит реальную программу, а мы поймём, кто в его команде будет её реализовывать, то я, скорее, поддержу его. И последнее. Я полностью согласен с тем, что Айвар засиделся в этом кресле, и, возможно, я говорил ему это чаще, чем кто-либо другой. Но сегодня нет альтернативы Айвару, кто бы желал кандидировать — и это реальность“, — подчеркнул Левада.

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