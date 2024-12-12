Лига чемпионов: „Ювентус“ обыграл „Манчестер Сити“, „Барселона“ вырвала победу у „Боруссии“, а „Арсенал“ разгромил „Монако“
В среду, в Лиге чемпионов прошли оставшиеся матчи 6-го тура.
„Ювентус“ обыграл „Манчестер Сити“
Итальянский „Ювентус“ открыл счёт в начале второго тайма, когда серб Душан Влахович забил гол головой после точной подачи Кенана Йылдыза.
Второй мяч „Ювентуса“ на 75-й минуте забил Уэстон Маккенни, завершив контрнаступление своей команды.
Теперь „Ювентус“ поднялся на 14-е место с 11 очками, в то время как „Манчестер Сити“ с 8 очками занимает лишь 22-е место. Для выхода в плей-офф команде Гвардиолы необходимо финишировать в числе 24 лучших команд.
Чемпиону Англии предстоят последние два матча в групповой стадии: выездная игра с ПСЖ, которая состоится 22 января, и домашний матч с Брюгге 29 января. С момента конца октября „Манчестер Сити“ потерпел уже семь поражений из десяти матчей во всех турнирах.
„Барселона“ вырвала победу в матча с „Боруссией“
Команды начали осторожно, и первым опасным моментом отличились гости — Ямал пробил в правый угол, но Кобель отбил мяч. Боруссия ответила контратакой, но Забитцер не сумел замкнуть прострел.
„Барселона“ контролировала игру, но дортмундцы отвечали быстрыми контратаками. В середине первого тайма Кобель спас свою команду после удара Кунде.
Во втором тайме Гирасси забил, но его гол был отменён из-за офсайда. Затем Рафинья открыл счёт, а „Боруссия“ ответила пенальти, реализованным Гирасси.
На 75-й минуте „Барселона“ вышла вперёд после удара Торреса на добивании, а Гирасси вновь был близок к голу, но в следующей атаке оформил дубль. На 85-й минуте Торрес забил ещё раз, оформив свой второй гол.
Победа вывела „Барселону“ на второе место в группе Лиги чемпионов с 15 очками, в то время как „Боруссия“ осталась девятой с 12 очками.
„Арсенал“ разгромил „Монако“
После разгрома „Спортинга“ в Лиге чемпионов, „Арсенал“ уверенно победил и „Монако“. В первом тайме лондонцы доминировали, и на 34-й минуте Сака открыл счёт. В концовке встречи Кай Хаверц перехватил мяч у соперника, отдал пас Сака, который оформил дубль. Затем Сака ассистировал Хаверцу, и тот забил третий гол. Победа позволила „Арсеналу“ подняться на третье место, а „Монако“ с 10 очками расположилось на 16-й строчке.
Что было еще?
„Атлетико“ уверенно победил „Слован“ со счётом 4:0. Уже на 16-й минуте Альварес открыл счёт, а вскоре Гризманн удвоил преимущество. В начале второго тайма Стрелец реализовал пенальти, и Гризманн снова забил, доведя разрыв до двух голов. Облак выручил команду после удара Вута на 82-й минуте. Победа принесла „Атлетико“ 12 очков и десятое место в Лиге чемпионов, в то время как „Слован“ остался без очков и утратил шансы на плей-офф.
В матче между „Бенфикой“ и „Болоньей“ не было забито голов. Уже на 3-й минуте Павлидис вывел португальцев вперёд, но арбитр отменил гол из-за офсайда. Ди Мария и Павлидис имели ещё несколько опасных моментов, но не смогли забить. „Болонья“ контролировала мяч, но не создала угроз у ворот. На 58-й минуте Ба попал в перекладину, а в середине тайма Скорупски несколько раз спас свою команду. Ничья оставила „Бенфику“ с 10 очками на 15-м месте, а „Болонья“ с 2 очками заняла 33-е место.
„Лилль“ победил „Штурм“ в напряжённом матче. Уже на первых минутах Кабелля не реализовал хороший шанс, а вскоре арбитр отменил пенальти в ворота французов после вмешательства VAR. На 38-й минуте Сахрауи открыл счёт после быстрой контратаки, а в добавленное время Беккер удвоил преимущество. В начале второго тайма „Штурм“ сравнял счёт благодаря голу Бирета, но „Лилль“ не сдался и после нескольких попыток добился победы благодаря красивому голу Гаральдссона. Победа вывела „Лилль“ на 6-е место с 13 очками, в то время как „Штурм“ остался на 29-й строчке с 3 очками.
Вот результаты матчей:
„Атлетико“ – „Слован“ 3:1
Голы: Альварес, 16; Гризманн, 42, 57 – Стрелец, 51.
„Лилль“ – „Штурм“ 3:2
Голы: Сахрауи, 37; Беккер, 45+2; Гаральдссон, 81 – Китеишвили, 45+4; Бирет, 47.
„Арсенал“ – „Монако“ 3:0
Голы: Сака, 34; Сака, 78; Хаверц.
„Бенфика" – „Болонья" 0:0
„Боруссия“ Д – „Барселона“ 2:3
Голы: Гирасси, 60 (пенальти), 78 – Рафинья, 53; Торрес, 75, 85.
„Милан" – „Црвена Цвезда" 2:1
Голы: Леау, 42; Эбрахам, 88 – Радонич, 67.
„Фейенорд“ – „Спарта“ 4:2
Голы: Траунер, 8; Пайшан, 10; Хадж-Мусса, 30; Хименес, 63 – Рахмани, 43; Белен, 80 (автогол).
„Штутгарт“ – „Янг Бойз“ 5:1
Голы: Стиллер, 25; Мийо, 53; Фюрих, 61; Вагноман, 66; Кайтель, 76 – Лакомий, 6.
„Ювентус" – „Манчестер Сити" 2:0
Голы: Влахович, 53; Маккенни, 75