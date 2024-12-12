Лига чемпионов: „Ювентус“ обыграл „Манчестер Сити“, „Барселона“ вырвала победу у „Боруссии“, а „Арсенал“ разгромил „Монако“

„Ювентус“ обыграл „Манчестер Сити“

Итальянский „Ювентус“ открыл счёт в начале второго тайма, когда серб Душан Влахович забил гол головой после точной подачи Кенана Йылдыза.

Второй мяч „Ювентуса“ на 75-й минуте забил Уэстон Маккенни, завершив контрнаступление своей команды.

Теперь „Ювентус“ поднялся на 14-е место с 11 очками, в то время как „Манчестер Сити“ с 8 очками занимает лишь 22-е место. Для выхода в плей-офф команде Гвардиолы необходимо финишировать в числе 24 лучших команд.

Чемпиону Англии предстоят последние два матча в групповой стадии: выездная игра с ПСЖ, которая состоится 22 января, и домашний матч с Брюгге 29 января. С момента конца октября „Манчестер Сити“ потерпел уже семь поражений из десяти матчей во всех турнирах.

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Команды начали осторожно, и первым опасным моментом отличились гости — Ямал пробил в правый угол, но Кобель отбил мяч. Боруссия ответила контратакой, но Забитцер не сумел замкнуть прострел.

„Барселона“ контролировала игру, но дортмундцы отвечали быстрыми контратаками. В середине первого тайма Кобель спас свою команду после удара Кунде.

Во втором тайме Гирасси забил, но его гол был отменён из-за офсайда. Затем Рафинья открыл счёт, а „Боруссия“ ответила пенальти, реализованным Гирасси.

На 75-й минуте „Барселона“ вышла вперёд после удара Торреса на добивании, а Гирасси вновь был близок к голу, но в следующей атаке оформил дубль. На 85-й минуте Торрес забил ещё раз, оформив свой второй гол.

Победа вывела „Барселону“ на второе место в группе Лиги чемпионов с 15 очками, в то время как „Боруссия“ осталась девятой с 12 очками.

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