Авто
11.12.2024, 22:06

Эстонскому водителю, переоборудовавшему троллейбус под личное транспортное средство, придется заплатить штраф

 
Полиция установила, что „троллейбус“ на самом деле - это автобус
Полиция установила, что „троллейбус“ на самом деле - это автобус
ФОТО: Kuvatõmmis | Youtube

В конце октября в социальных сетях получило распространение видео с полицейскими, остановившими мужчину, который использовал троллейбус в качестве личного транспортного средства. Полиция возбудила расследование, в рамках которого установила, что речь идет о незарегистрированном автобусе. Мужчине придется заплатить штраф в размере 200 евро.

Полиция начала производство, чтобы выяснить, законны ли такие поездки или нет. По словам начальника группы по расследованию правонарушений в дорожном движении Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, в ходе разбирательства было установлено, что речь идет всё-таки об автобусе, так как троллейбус был переоборудован и контактная сеть не использовалась.

„Мы установили, что транспортное средство не зарегистрировано в Дорожном регистре и у него отсутствуют государственные регистрационные знаки“, - сказала Мирошниченко и добавила, что на мужчину был наложен штраф в рамках административного правонарушения (проступок) в размере 200 евро. Решение вступило в силу и срок для обжалования истек.

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