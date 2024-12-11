Эстонскому водителю, переоборудовавшему троллейбус под личное транспортное средство, придется заплатить штраф

Полиция начала производство, чтобы выяснить, законны ли такие поездки или нет. По словам начальника группы по расследованию правонарушений в дорожном движении Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, в ходе разбирательства было установлено, что речь идет всё-таки об автобусе, так как троллейбус был переоборудован и контактная сеть не использовалась.