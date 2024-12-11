Нарвский „Транс“ просит у города 230 тысяч евро на обновление стадиона – город обещает найти деньги

Стадион Kalev-Fama в Нарве, ключевое место для спортивной активности, ожидает масштабной модернизации. На стадионе ежедневно занимаются более 250 спортсменов — детей, подростков и взрослых, а также проходят матчи чемпионатов Эстонии среди молодежи и взрослых. Однако текущее состояние стадиона уже не отвечает современным требованиям, пишет Gazeta.ee.

„Этот проект позволит улучшить условия для тренировок, повысить уровень безопасности спортсменов и сделать стадион более привлекательным для зрителей и участников соревнований,“ — отметил руководитель клуба Николай Бурдаков.

По словам вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, город изыщет возможности для выделения средств. Обновление стадиона и приведение его в соответствие с необходимыми требованиями стоит на повестке дня уже давно.

„Господдержка сейчас выделена, и нам необходимо изыскать сумму самофинансирования за счет госбюджета. Было бы обидно, пройдя такой путь, потерять возможность обновить стадион из-за нерасторопности. Управа обсудит этот вопрос уже на следующей неделе. Надеюсь, что все точки над „и“ удастся расставить в течение января“, – отметил Карпиков.

Временные модульные здания, установленные еще в 2012 году, нуждаются в срочной замене на полноценное стадионное здание. Согласно стандартам Эстонской футбольной ассоциации, необходимы раздевалки, душевые, туалеты, комнаты для судей и делегатов, а также помещения для допинг-контроля. Искусственное покрытие стадиона, срок эксплуатации которого истек в 2023 году, также требует замены на экологически безопасное.

Нарвский футбольный клуб „Транс“, управляющий стадионом, подал заявку на финансирование из фондов ЕС для реализации проекта. В рамках инициативы планируется:

● Построить современное стадионное здание с раздевалками, душевыми и учебными классами.

● Заменить искусственное покрытие на экологически чистое и безопасное.

● Установить общественные туалеты, подключенные к городской канализации, для удобства зрителей.

Общая стоимость проекта составляет 1 427 550 евро с учетом НДС. В августе 2024 года Государственный центр поддержки выделил 921 830,60 евро на реализацию проекта. Однако для завершения работ клубу требуется софинансирование от города Нарвы в размере 230 250 евро.

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