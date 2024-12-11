Энели Ефимова вышла в финал ЧМ-2024 на стометровке брассом

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште лидер сборной Эстонии Энели Ефимова завершила свой полуфинальный заплыв на дистанции 100 метров брассом с результатом 1:03,80, что принесло ей четвертое место в заплыве и пятое в итоговом зачете.

В квалификации на дистанции 100 метров брассом Энели Ефимова также показала пятое время, завершив заплыв с результатом 1:04,34. Это на секунду хуже ее личного рекорда, однако главной задачей было сэкономить силы для решающих стартов.

„Ощущения были намного лучше, чем утром, и время оказалось значительно быстрее. Результатом я вполне довольна, но нужно пересмотреть сам заплыв, так как финиш был неудачным — сделала там половину гребка. Самое важное было попасть в финал, а в финале уже можно выложиться на все сто. Однозначно хочу проплыть быстрее“, — сказала Ефимова, установившая лучший результат сезона, в пресс-релизе Союз плавания Эстонии.

Лучший результат полуфиналов продемонстрировала китаянка Тан Цяньтин, выигравшая заплыв с впечатляющим временем 1:02,37, всего на одну сотую секунды уступив мировому рекорду. Также быстрее Ефимовой финишировали американка Лилли Кинг (1:03,23), россиянка под нейтральным флагом Евгения Чикунова (1:03,70) и британка Ангарад Эванс (1:03,71).

Финальный заплыв состоится в четверг вечером в 19:30.

Во вторник, в первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде, лучшим среди эстонских пловцов стал Ральф Трибунцов. Он дважды выступил на дистанции 100 метров на спине, дважды обновив национальный рекорд Эстонии. В утреннем заплыве Трибунцов показал время 50,38 секунды, а вечером в полуфинале улучшил результат до 50,25 секунды, заняв 10-е место. Для выхода в финал требовалось плыть быстрее 50 секунд, а лучший результат полуфиналов — 49,03 — продемонстрировал венгр Хуберт Кош.

Даниэль Зайцев также принял участие в полуфинале накануне вечером, заняв 14-е место на дистанции 50 метров баттерфляем. Его время составило 22,28 секунды, до национального рекорда ему не хватило всего 0,13 секунды.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить