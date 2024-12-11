ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1022-й день) | „Надеемся, хотя бы Асаду звонить не будет“. Зеленский — о часовых переговорах Орбана с Путиным

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью над территорией региона силами ПВО сбито 10 беспилотников. „Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте“, — написал он в телеграме. Местные жители рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали от шести до 10 взрывов над Фокинским районом Брянска, которые начались примерно в 00:45. Канал Baza писал, что после взрывов на месте одного из прилетов начался сильный пожар. Позже Богомаз сообщил, что в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта.

В ночь на 11 декабря, как утверждают в украинском Генштабе, беспилотники ВСУ и разведки нанесли удар по российской нефтебазе в Брянской области, в результате чего начался пожар. „НП „Брянск“ — наливной пункт нефтепровода „Дружба“, основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного горючего на автоцистерны и железнодорожный транспорт. По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар“, — сообщили в украинском Генштабе.

Ночью губернатор Ростовской сообщил о ракетной атаке на Таганрог, в результате которой „повреждения получило промышленное предприятие“ и сгорели 14 автомобилей на парковке. Министерство обороны России позже сообщило, что целью атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области в среду утром был военный аэродром, удар по которому был нанесен шестью ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты комплексами „Панцирь“, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, сообщили в Минобороны России. Незначительные повреждения получили два здания и три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке рядом.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования и услуг для технического обслуживания истребителей F-16 на 266,4 млн долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона (DSCA). В сообщении отмечается, что Киев ранее запросил разрешение на приобретение некоторых систем, компонентов и расходных материалов для F-16, программного обеспечения и услуг по обучению персонала. „Предлагаемая продажа повысит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем ее дальнейшего оснащения для выполнения миссий по самообороне и региональной безопасности с помощью более мощных средств ПВО. Украина без труда примет эти изделия и услуги на вооружение“ — отметили в ведомстве.

Путин и Орбан по телефону обсудили ситуацию в Украине. Как сообщает Кремль, телефонный звонок между российским президентом и венгерским премьером состоялся по инициативе Венгрии. „Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров“, — говорится в сообщении Кремля. Несколько дней назад премьер Венгрии Виктор Орбан встречался с избранным президентом США Дональдом Трампом, который не раз во время избирательной кампании заявлял, что остановит войну в Украине за 24 часа.

Зеленский прокомментировал разговор Путина и Орбана об Украине. „Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции“, — написал президент Украины в телеграм-канале. „Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины“, — написал Зеленский. „Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН“, — добавил украинский президент.

Премьер-министр Венгрии сказал, что предложил Украине установить на Рождество режим прекращения огня с Россией и провести масштабный обмен военнопленными, но президент Зеленский якобы отверг эту идею. „Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!“, — написал Виктор Орбан в X. Это было его ответом на твит Зеленского по поводу разговора Путина с Орбаном, состоявшегося в среду и продолжавшегося, по словам венгерского премьера, час.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала и о своих контактах с Москвой не предупреждала. „Как всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты относительно значительного обмена до конца года“, — прокомментировал Литвин слова премьер-министра Венгрии о том, что Зеленский якобы отверг его идею обмена военнопленными и прекращения огня с Россией на Рождество. „Как всегда, мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, — вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире. Как и всегда, нужны не пиар, а справедливый мир, и не болтовня, а надежные гарантии безопасности“, — добавил советник украинского президента.

Число жертв удара по Запорожью увеличилось до девяти. „Несмотря на усилия медиков, в больнице скончался еще один раненый. Это 74-летний мужчина“, — сообщил в телеграме глава областной военной администрации Иван Федоров. 22 человека, по данным властей, были ранены. Удар по Запорожью был нанесен накануне, 10 декабря. В результате обстрела была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Аварийно-спасательные работы еще продолжаются — вероятно, под завалами еще есть люди, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Президент Зеленский завил, что приглашение в НАТО должно быть направлено всей Украине, но нормы альянса могут быть первоначально применены к территориям, контролируемым Киевом, с последующим распространением на другие районы, если они в конечном итоге будут отвоеваны у России. „Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но если мы хотим реально закончить войну, мы должны Украину пригласить в НАТО. Приглашение дается всей территории Украины, в международно признанных границах. А вот действия Альянса могут распространяться на ту часть территории [Украины], которую она контролирует, с будущим расширением“, — сказал украинский президент в интервью CBN.