Европейский союз согласовал пятнадцатый пакет санкций против России

Соглашение подписали постоянные представители 27 стран Евросоюза, сообщает Deutsche Welle. 16 декабря его должны окончательно утвердить на совете министров иностранных дел стран ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно со странами „Группы семи“ намерен „и дальше давить на Кремль“.

По сведениям Euronews, под санкции попадут танкеры под флагами третьих стран, которые перевозят российскую нефть, позволяя России получать прибыль, которая используется в том числе для финансирования войны в Украине. Издание отмечает, что часто речь идёт о старых судах без необходимых страховок, использование которых представляет и экологическую угрозу.

Москва начала использовать устаревшие, плохо содержащиеся танкеры, некоторым из которых более 20 лет, используя неясные структуры владения и страхования, фактически ускользающие от контроля союзников по G7. Эти суда ходят под „удобными флагами“ стран, не желающих следовать западным санкциям - таких как Панама, Либерия и Маршалловы острова.

Теневой флот обвиняют в обмане, в том числе в передаче фальсифицированных данных и отключении своих транспортеров, чтобы стать невидимыми для спутниковых систем, а также в осуществлении многочисленных перегрузок с судна на судно, чтобы скрыть происхождение бочек с нефтью.

Состояние этих судов настолько плохое, что Брюссель опасается, разлива нефти, который может вызвать экологическую катастрофу вблизи территории блока. Отсутствие надлежащей страховки затруднит ликвидацию ущерба в море.

Несмотря на очевидные риски, Москва продолжает полагаться на эти танкеры для торговли сырой нефтью - важнейшего источника дохода для финансирования масштабного вторжения в Украину и поддержания высокоинтенсивной военной экономики.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года Россия получила от экспорта нефти 475 миллиардов евро , что составляет 68 % всех доходов от экспорта ископаемого топлива.