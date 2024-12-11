Правда ли, что на этом портрете изображена женщина, ставшая моделью для статуи Свободы?

По одной из версий, автор статуи Свободы, скульптор Огюст Бартольди придал своей самой известной работе портретное сходство с возлюбленной — Изабеллой Бойер-Зингер. С 2022 года к публикациям об этом стали прикладывать чёрно-белый портрет женщины, чьё лицо похоже на лицо скульптуры. Авторы таких постов утверждают, что на портрете изображена именно Бойер-Зингер. Подобные публикации можно найти в Facebook, где они набирают десятки и даже сотни репостов, во „ВКонтакте“, а также на развлекательных сайтах и блог-платформах.

Статуя Свободы, установленная в Нью-Йорке в 1886 году, — одна из самых известных женских скульптур в истории. Существует три основные версии того, чей образ послужил для неё прототипом. Согласно одной из них, моделью для статуи Свободы стала чернокожая рабыня (эта гипотеза впоследствии была опровергнута исследователями). По другой версии, Бартольди вдохновлялся своей матерью Шарлоттой, но переосмыслил её образ, соединив его с дошедшими до нас изображениями римской богини Либертас. Именно этой теории придерживаются в Музее статуи Свободы в Нью-Йорке, так что её можно считать более-менее официальной.

Однако многие интернет-пользователи склоняются к третьей версии: моделью для статуи Свободы стала Изабелла Бойер-Зингер, в которую Бартольди был влюблён.