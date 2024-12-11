Правда ли, что на этом портрете изображена женщина, ставшая моделью для статуи Свободы?
С 2022 года в Сети распространяется портрет, как утверждается, Изабеллы Бойер-Зингер, которая якобы позировала для одной из главных достопримечательностей США. Мы разобрались, корректны ли подобные публикации.
По одной из версий, автор статуи Свободы, скульптор Огюст Бартольди придал своей самой известной работе портретное сходство с возлюбленной — Изабеллой Бойер-Зингер. С 2022 года к публикациям об этом стали прикладывать чёрно-белый портрет женщины, чьё лицо похоже на лицо скульптуры. Авторы таких постов утверждают, что на портрете изображена именно Бойер-Зингер. Подобные публикации можно найти в Facebook, где они набирают десятки и даже сотни репостов, во „ВКонтакте“, а также на развлекательных сайтах и блог-платформах.
Статуя Свободы, установленная в Нью-Йорке в 1886 году, — одна из самых известных женских скульптур в истории. Существует три основные версии того, чей образ послужил для неё прототипом. Согласно одной из них, моделью для статуи Свободы стала чернокожая рабыня (эта гипотеза впоследствии была опровергнута исследователями). По другой версии, Бартольди вдохновлялся своей матерью Шарлоттой, но переосмыслил её образ, соединив его с дошедшими до нас изображениями римской богини Либертас. Именно этой теории придерживаются в Музее статуи Свободы в Нью-Йорке, так что её можно считать более-менее официальной.
Однако многие интернет-пользователи склоняются к третьей версии: моделью для статуи Свободы стала Изабелла Бойер-Зингер, в которую Бартольди был влюблён.
Изабелла Бойер была последней женой промышленника и изобретателя Исаака Зингера. После его смерти в 1875 году она осталась богатой вдовой даже несмотря на то, что из-за бурной личной жизни мужа ей пришлось делить наследство не только с их общими детьми, но и ещё с почти двумя десятками его отпрысков от других женщин. Уже в 1879 году Изабелла вышла замуж во второй раз — за нидерландского певца Николаса Рёбсата. Семья жила в Париже, и теоретически Изабелла могла встречаться с Бартольди, однако никаких документальных свидетельств этого не сохранилось, равно как и доказательств того, что женщина стала моделью для статуи Свободы. Историк Сильвия Кахан в своей биографии дочери Изабеллы, Виннаретты Зингер, пишет: хотя этот факт прочно укоренился в семейной мифологии Зингеров, в те времена замужняя дама, занимающая заметное положение в обществе, вряд ли могла позировать скульптору.
Что касается чёрно-белого портрета якобы Изабеллы Бойер-Зингер, то с помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ нашло его автора. Им оказался нидерландский визуальный дизайнер Бас Утервейк, создающий портреты разных исторических личностей с помощью нейросетей. В своём инстаграме Утервейк опубликовал это изображение 6 ноября 2020 года с подписью „Это последняя версия моей Леди Свободы. Думаю, она достойна того, чтобы появиться здесь сегодня“. В комментарии агентству Reuters художник подчеркнул, что при создании этой реконструкции не использовал подлинные изображения Бойер-Зингер.
Отметим, что работа Утервейка — не единственная попытка „оживить“ статую Свободы с помощью цифровых технологий. В 2019 году свою версию создал автор YouTube-канала Photoshop Surgeon, а в 2022-м — бразильский художник Идрелей Лели Диан.
Таким образом, убедительных доказательств того, что Изабелла Бойер-Зингер послужила скульптору Огюсту Бартольди моделью для статуи Свободы, не существует (как и подтверждений того, что они вообще были знакомы). Распространяемая в соцсетях фотография, на которой якобы изображена Изабелла, — это работа современного художника, созданная с помощью искусственного интеллекта. На ней показано, как могла бы выглядеть статуя Свободы, если бы она была живой женщиной.
Итог: Неправда