Кая Каллас: „Россия научилась влиять на выборы“(36)
Кая Каллас, вступившая в должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, утверждает: сегодняшние методы принятия решения о том, можно ли считать выборы свободными и справедливыми, не учитывают новые технологии, используемые для влияния на волеизъявление, пишет Politico.
„Я вижу примеры из Румынии, но также и из других стран, что [русские] действительно взломали код того, как влиять на выборы“, — сказала Каллас на мероприятии POLITICO P28 во вторник вечером.
Отвечая на вопрос о влиянии новых технологий на демократию, Каллас сказала, что „действительно обеспокоена“.
„Демократия основана на доверии, и если вы больше не можете доверять выборам, то как вы можете доверять результату?“ — спросила она.
Каллас считает, что сегодняшние методы принятия решения о том, можно ли считать выборы свободными и справедливыми, устарели и не учитывают новые технологии, используемые для влияния на выборы.
„Я думаю, мы должны относиться к этому очень серьезно“, — заявила она.