Кая Каллас: „Россия научилась влиять на выборы“

Президентские выборы в Румынии

Каллас ссылалась на то недавные выборы президента Румынии, состоявшиеся 24 ноября. На них крайне правый и отличающийся пророссийскими взглядами политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат, по официальным данным ЦИК страны, опубликованных в понедельник, 25 ноября. После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что за Джорджеску свои голоса отдали 22,94% румынских избирателей.

На втором месте финишировала кандидат от либерального „Союза спасения Румынии“ Елена Ласкони с результатом в 19,18%. Третье место занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку с 19,15%, которому прочили победу экзитполы. Четвертым пришел националист Джордже Симион с 13,87% голосов.

Чолаку после поражения на выборах подал в отставку с поста главы Социал-демократической партии Румынии.

2 декабря Конституционный суд Румынии единогласно постановил утвердить результаты первого тура и поддержал организацию второго тура 8 декабря между Джорджеску и Ласкони. Однако уже 6 декабря тот же суд отменил предыдущее решение и аннулировал результаты выборов. Это произошло после того, как действующий президент Румынии Клаус Йоханнис разрешил рассекретить информацию об иностранном вмешательстве в выборы.

„Процесс президентских выборов в Румынии будет полностью реорганизован, и правительство назначит новую дату для необходимых шагов“, – говорится в заявлении суда.

В документах, с среду рассекреченных Высшим советом безопасности Румынии, говорится, что страна была объектом „агрессивных российских гибридных атак“ в период выборов. Кампания в поддержку Джорджеску включала тысячи аккаунтов в социальных сетях, таких как TikTok и Telegram, на которых пропагандировался Джорджеску.

Марчел Чолаку назвал аннулирование „единственно правильным решением“. Иностранное вмешательство в выборы широко освещалось, и включало в себя спонсируемые государством кибератаки. В то же время Елена Ласкони осудила отмену, назвав её „незаконной [и] безнравственной“, заявив, что решение „уничтожает саму суть демократии“. Занявший четвёртое место Джордже Симион назвал аннулирование „государственным переворотом в полном разгаре“, но выступил против уличных протестов.