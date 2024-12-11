Суд в Москве заочно арестовал живущую в Эстонии Евгению Чирикову

22 ноября силовики провели обыск в квартире родителей Евгении Чириковой в Москве. Как сообщал портал „Активатика“, адвокат заявил, что родители активистки фигурируют как свидетели в уголовных делах, связанных с „фейками“ о военных и „оправданием терроризма“. Чирикова связывает эти действия с ее антивоенной деятельностью за границей и публикацией фильма „Узники“, который рассказывает о мирных жителях Украины, похищенных российскими силовиками.

Следственный комитет Москвы в ноябре возбудил против Чириковой дело по статье об „оправдании терроризма“. Ранее её заочно обвинили в участии в террористическом сообществе, организации и финансировании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии.

С 2015 года Евгения Чирикова проживает в Эстонии и входит в состав совета Форума свободной России. В прошлом она получила известность как лидер „Движения в защиту Химкинского леса“ и член Координационного совета оппозиции. В январе 2024 года Министерство юстиции России внесло Чирикову в реестр лиц, признанных „иностранными агентами“. В Эстонию вместе с семьей она переехала жить в 2015 году. До переезда в России у нее был бизнес, который, по словам женщины, у нее отняли, из-за того, что ее взгляды по защите экологии „не сошлись со взглядами Владимира Владимировича Путина“.

Ранее 12 ноября Коптевский суд Москвы вынес решение об обыске в квартире, где живут родители Евгении. Решение должно вступить в силу только 28 ноября, однако силовики пришли, не дожидаясь этой даты, отмечает „Активатика“.

Тот же суд 14 ноября разрешил заочно арестовать Евгению Чирикову по делу о „фейках“. Активистку уже заочно арестовывали в апреле 2024 года за участие в февральском Форуме свободной России. Тогда решение вынес Сыктывкарский суд, который заочно арестовал на два месяца и других участников форума.

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