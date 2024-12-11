В Нарве поменяли членов советов муниципальных организаций. „Потому что изменилась коалиция“

„Когда меняется коалиция, тогда меняются члены советов, так было и при Райк, - прокомментировал это решение мэр Нарвы Яан Тоотс журналистам. - Мы не торопились, прошло две недели с заседания горсобрания, на котором не прошел вотум недоверия. У нас есть новая коалиция, но еще не все поставили подписи, как только этот вопрос решится, мы сообщим, кто в нее вошел“.

Из совета Нарвской больницы отозвали депутата Марину Шурупову, ее сменила Надежда Черкашина.

Из совета Narva Vesi ушли Елена Пахомова и Ян Саан, вместо них назначили Вадима Орлова и Анну Коваленко.

В совете Narva Linnaelamu перестали работать депутаты Михаил Стальнухин, Виктория Лутус и Александра Ефимова, их сменили Ирина Янович, Екатерина Платонова и Ян Саан.

Из совета Narva Linna Arendus (организация, которая занимается развитием некоторых объектов городской недвижимости), отозвали Надежду Черкашину и Екатерину Платонову, туда теперь назначили других депутатов - Антона Николаева и Андрея Яковлева.

Из совета Narva Jäätmekäitlus (организация занимается сортировкой отходов) отозвали Александра Ефимова, на его место пришел Андрей Иванкив.

Из совета АО Transservis-N отозвали Елену Пахомову, ее место заняла Ирина Янович.

Как отметил депутат Андрей Фишер из фракции Respekt, на его памяти это первый раз, когда членов советов поменяли до официального объявления состава коалиции.

Яан Тоотс на встрече с журналистами ушел от ответа о том, как идет формирование новой коалиции, но пообещал, что, возможно, уже на этой неделе новый договор будет озвучен.

Участие в советах - это „ценники“, которые висят на лбу у тех, кто бегает из одной стороны в другую.

„Советы всегда были разменной монетой для многих депутатов, - комментирует ситуацию депутат из фракции Respekt Денис Ларченко. - Участие в советах - это „ценники“, которые висят на лбу у тех, кто бегает из одной стороны в другую. Дело не в содержании работы, а в количестве материальных благ, которые они могут оттуда получить“.