Из огня да в полымя: избежав крупного штрафа, компания Olerex тут же получила новый — на сей раз 6 миллионов евро!

Пару недель назад самые заинтересованные в происходящем в стране жители Эстонии возмущенно вопрошали, действительно ли эстонское государство настолько бессильное. Государственный суд постановил, что крупная топливная компания Olerex действительно виновна в несоблюдении требований, но наказание ей назначили скромное, если не сказать мягкое. Штраф в 300 000 евро при огромных масштабах топливного бизнеса — это все равно что комариный укус.