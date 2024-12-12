ГРАФИКИ | Cколько нарвитяне заплатят за отопление в январе? С 2022 года тариф повысился на 177%(4)
В декабре нарвитяне получили платежки за отопление последний раз по старой цене, которая год назад уже пугала жителей приграничного города. При этом некоторые председатели квартирных товариществ удивились, что пришлось заплатить больше, чем они рассчитывали, учитывая, что температура воздуха не была низкой. Но Павел Рушелюк, председатель правления Narva Soojusvõrk, пояснил, что тариф практически не изменился и горожане платили, как и в прошлом году.
„Температура наружного воздуха в ноябре 2023 года составляла 0 градусов, а тариф был 73,75 евро за MWh без НСО, в ноябре этого года - даже +3,5 градуса, а тариф был 73,78 евро за MWh без НСО, но НСО повысился на 2%, - пояснил RusDelfi Павел Рушелюк. - В жилых домах Нарвы в ноябре 2023 года стоимость 1 м2 отапливаемой площади составляла приблизительно на 25% больше, чем в ноябре 2024 года. Таким образом, счета за отопление в Нарве были скорее ниже, чем за тот же период“.
Так как в декабре месяце 11-й блок Балтийской электростанции уже находится в работе, то заявленный новый тариф применяться не будет.
Что касается стоимости отопления в январе, она, по словам Рушелюка, будет известна только по истечении декабря. „Так как в декабре месяце 11-й блок Балтийской электростанции уже находится в работе, то заявленный новый тариф применяться не будет“, - прокомментировал председатель правления Narva Soojusvõrk.
Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков на встрече с журналистами 11 декабря также пояснил, что если Балтийский блок работает, значит, расчет стоимости отопления не будет идти по новой цене, но старой цены не будет тоже, она будет плавающей. „Все будет зависит от того, сколько времени 11-й энергоблок эффективен на бирже, надо понимать, что раз его запустили, то он будет в рабочем режиме, пока не выйдет срок его службы, (на начало декабря это было три месяца и 10 дней - ред.), - сказал Карпиков. - Но он не весь месяц может быть конкурентоспособным по цене, поэтому горожане заплатят больше, чем в прошлом году, потому что, когда 11-й энергоблок не на рынке, то работает газовая котельная, и тариф идет по новой цене, но точно заплатят не столько, сколько платили бы без работы 11-го энергоблока“.
Мэр Нарвы Яан Тоотс отметил, что когда работает газовая котельная, то стоимость отопления намного выше, но стоимость электричества чуть меньше при этом. Тоотс сказал, что за этот зимний сезон он более менее спокоен, а вот в следующем году, когда 11-й блок работать не сможет, а новое решение для снижения тарифа на отопление будет не найдено, вот тогда цены, действительно, смогут напугать. „В этом году, я уверен, больно не будет нашим жителям“, - заключил Тоотс.
Тариф на отопление в Нарве с 2022 года вырос на 177%
Если в 2022 году нарвитяне платили за отопление по тарифу 39,83 €/МВтч (без налога с оборота), то с сентября 2023 года тариф вырос на 84% и составил 73,35 €/МВтч (без налога с оборота). И теперь, с декабря этого года, увеличился еще на 49%, превратившись в сумму 108,93 €/МВтч (без налога с оборота). Итого тариф вырос с 2022 года на 177%.
Итоговая цена за отопление зависит и от утепленности дома
По словам председателя правления Narva Soojusvõrk, температура теплоносителя, который транспортируется по тепловым сетям в жилые дома и учреждения, зависит от температуры наружного воздуха и чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии нужно подать в дом, чтобы обеспечить нормативную температуру в квартирах. Поэтому в тех домах, где позаботились о выполнении энергоэффективности дома для сбережения тепла, объем потребленной тепловой энергии меньше, поскольку значительная ее часть остается в доме, а не расходуется впустую через неутепленные места.
„Кроме того, качество услуг отопления выше и экономия денежных средств собственников больше в тех домах, где внутридомовая система теплоснабжения эффективно отрегулирована, - добавил Рушелюк. - В любом случае перед потребителями довольно остро стоит необходимость в оптимизации использования энергетических ресурсов. Чем больше будет потребление энергии, тем больше будут суммы в счетах. Кроме того, уже сегодня принята директива, определяющая, что все новые здания, которые будут построены, должны иметь решение с почти нулевым потреблением энергии, потребители „старого фонда“ должны реконструировать здания в соответствии с минимальными требованиями к энергоэффективности зданий и для снижения расходов на отопление“.