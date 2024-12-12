ГРАФИКИ | Cколько нарвитяне заплатят за отопление в январе? С 2022 года тариф повысился на 177%

„Температура наружного воздуха в ноябре 2023 года составляла 0 градусов, а тариф был 73,75 евро за MWh без НСО, в ноябре этого года - даже +3,5 градуса, а тариф был 73,78 евро за MWh без НСО, но НСО повысился на 2%, - пояснил RusDelfi Павел Рушелюк. - В жилых домах Нарвы в ноябре 2023 года стоимость 1 м2 отапливаемой площади составляла приблизительно на 25% больше, чем в ноябре 2024 года. Таким образом, счета за отопление в Нарве были скорее ниже, чем за тот же период“.

Так как в декабре месяце 11-й блок Балтийской электростанции уже находится в работе, то заявленный новый тариф применяться не будет.

Что касается стоимости отопления в январе, она, по словам Рушелюка, будет известна только по истечении декабря. „Так как в декабре месяце 11-й блок Балтийской электростанции уже находится в работе, то заявленный новый тариф применяться не будет“, - прокомментировал председатель правления Narva Soojusvõrk.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков на встрече с журналистами 11 декабря также пояснил, что если Балтийский блок работает, значит, расчет стоимости отопления не будет идти по новой цене, но старой цены не будет тоже, она будет плавающей. „Все будет зависит от того, сколько времени 11-й энергоблок эффективен на бирже, надо понимать, что раз его запустили, то он будет в рабочем режиме, пока не выйдет срок его службы, (на начало декабря это было три месяца и 10 дней - ред.), - сказал Карпиков. - Но он не весь месяц может быть конкурентоспособным по цене, поэтому горожане заплатят больше, чем в прошлом году, потому что, когда 11-й энергоблок не на рынке, то работает газовая котельная, и тариф идет по новой цене, но точно заплатят не столько, сколько платили бы без работы 11-го энергоблока“.