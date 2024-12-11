Мнение
11.12.2024, 15:13

Там где тонко, там и Асад. Россия потеряла стратегическую позицию на Ближнем Востоке

 (1)
Экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-президент Сирии Башар Асад
Экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-президент Сирии Башар Асад
ФОТО: социальные сети

В прошедшие выходные в Сирии рухнул диктаторский режим династии Асадов, продержавшийся 54 года - с 1970 года. После себя он оставил выжженную пустыню - разрушенные города и уничтоженную экономику. В самом последнем акте кровавой драмы, последний сирийский диктатор - Башар аль-Асад - сбежал в Москву, которая оказалась более не способной защищать его с помощью своих штыков. Поражение Асада означает катастрофическую потерю Кремлем позиций на Ближнем Востоке. Путинский режим лишился своего влияния в ключевом регионе мира, пишет латвийский Delfi.

О том, что Асад находится в Москве, российское государственное агентство ТАСС сообщило лишь вечером в воскресенье. До этого МИД РФ сообщал, что Асад, якобы, добровольно решил оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Впрочем, еще 28 ноября, российский телеграм-канал ЕЖ сообщил, что Башар Асад приехал в Москву вместе с членами своей семьи просить у Путина помощи в борьбе с неожиданно успешным наступлением повстанцев.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии