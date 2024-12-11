Там где тонко, там и Асад. Россия потеряла стратегическую позицию на Ближнем Востоке

В прошедшие выходные в Сирии рухнул диктаторский режим династии Асадов, продержавшийся 54 года - с 1970 года. После себя он оставил выжженную пустыню - разрушенные города и уничтоженную экономику. В самом последнем акте кровавой драмы, последний сирийский диктатор - Башар аль-Асад - сбежал в Москву, которая оказалась более не способной защищать его с помощью своих штыков. Поражение Асада означает катастрофическую потерю Кремлем позиций на Ближнем Востоке. Путинский режим лишился своего влияния в ключевом регионе мира, пишет латвийский Delfi.