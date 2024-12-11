Шестикратный чемпион мира признал свою вину по делу о смерти жены

30 декабря 2023 года Мелисса Госкинс возле своего дома была сбита автомобилем, которым управлял ее муж Роан Деннис. Пострадавшая скончалась в больнице. Спортсмена арестовали на следующий день по подозрению в „причинении смерти путем опасного и неосторожного вождения“, а затем отпустили под залог.

В ходе судебного разбирательства в Аделаиде 34-летний Роан Деннис заключил мировое соглашение с прокуратурой, признав вину по менее серьезному обвинению — „неосторожности, создавшей угрозу жизни другого человека“. Более серьезные обвинения, в том числе в убийстве, были сняты. Адвокат Денниса подчеркнул, что его клиент не намеревался нанести ущерб жене, поэтому суд рассматривает дело как неосторожность, а не умышленное правонарушение. Приговор должен быть оглашен позже.

Мелисса Хоскинс была чемпионка мира в командных велогонках на преследование в 2015 году и дважды олимпийской участницей (в 2012 и 2016 годах). В мае 2017 года она объявила, что идет со спорта, а через год вышла замуж за Денниса, от которого родила двоих детей.

Роан Деннис – шестикратный чемпион мира по велоспорту (дважды на велотреке, четырежды – на шоссе), а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр.

Деннис и Хоскинс поженились в 2018 году. У них двое детей — сын и дочь.

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Шестикратный чемпион мира по велоспорту Роан Деннис в апреле 2020 года выложил в инстаграме фото из своей машины, сопроводив его провокационным комментарием насчет коронавируса.

В испанской Жироне, где жил тогда известный спортсмен, действовал режим полной самоизоляции.

„День 34. Я сломался и вышел из дома. Коронавирус может от**сать, как и карантин“, – написал Деннис.

Как отмечает L’Equipe, поступок велогонщика вызвал тогда бурное возмущение в соцсетях, после чего Деннис удалил все свои аккаунты в инстаграме и твиттере.

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