МНЕНИЕ | „Дети хуже учатся на эстонском, если родители его не знают — это миф, который мы развеиваем“

В декабре этого года Союз родителей программы языкового погружения отмечает свое 20-летие. При поддержке Министерства образования в начале декабря прошел двухдневный семинар, посвященный юбилею. Среди прочего, на семинаре обсуждалась роль союза и его членов в переходе на эстоноязычное образование.

Управление союзом требует постоянного выхода из зоны комфорта. Как сказала Светлана Удрас: „Кажется, мы все дружно ищем вход в эту зону“. Работа на благо общественности требовала от одних освоения бухгалтерии, законодательства, навыков написания проектов. От других — преодоления страха выступать на публике или сомнений в своей компетенции. Мы все научились находить компромиссы, вести переговоры и, что важнее всего, управлять своим временем. В условиях полной занятости, при наличии семьи и хобби найти время на волонтерскую деятельность и не перегореть — задача непростая. Однако поддержка семей, друзей и, конечно, отдача тех, для кого мы делаем эту работу, позволяет ее решать.