11.12.2024, 16:55
МНЕНИЕ | „Дети хуже учатся на эстонском, если родители его не знают — это миф, который мы развеиваем“(3)
ФОТО: Darja Horoshavtseva
Из-за реформы образования программа языкового погружения как таковая больше не существует, но методика остается востребованной, говорит председатель Союза родителей программы языкового погружения Ксения Георге. На протяжении двадцати лет специалисты консультировали и продолжают консультировать родителей, чьи дети учатся на эстонском языке.
В декабре этого года Союз родителей программы языкового погружения отмечает свое 20-летие. При поддержке Министерства образования в начале декабря прошел двухдневный семинар, посвященный юбилею. Среди прочего, на семинаре обсуждалась роль союза и его членов в переходе на эстоноязычное образование.
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