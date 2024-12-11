Энели Ефимова вышла в полуфинал ЧМ-2024 на 100 м брассом
Энели Ефимова успешно начала выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште.
Энели Ефимова показала пятый результат в предварительном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию за 1:04,34 и уверенно вышла в полуфинал. Несмотря на то, что она отстала от личного рекорда (1:03,21) более чем на секунду, пловчиха отметила, что главное — пройти дальше.
„Плавание получилось немного вялым, но в конце силы ещё остались. Я старалась больше думать о технике, чтобы движение в воде было сильным“, — сказала Ефимова после заплыва. Она также добавила, что в вечернем заплыве планирует улучшить лучший результат сезона.
Самое быстрое время в предварительных заплывах показала британка Ангарад Эванс — 1:03,45. Быстрее Ефимовой были также американка Лилли Кинг (1:03,50), китайская пловчиха Тан Цяньтин (1:03,52) и литовка Рута Мейлутите (1:04,27).
Полуфиналы состоятся сегодня вечером в 19:13.
Из других эстонцев в утренней программе Ральф Роос занял 41-е место в мужском заплыве на 100 метров вольным стилем, а Ларс Кульюс был 47-м в мужском заплыве на 100 метров брассом.
В столице Венгрии разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три — в смешанных).
Расписание Энели Ефимовой
Среда
10.52 - предварительные соревнования на 100 м брассом
19.13 - полуфиналы на 100 м брассом*
Четверг
19.30 - финал на 100 м брассом*
Пятница
10.15 - предварительные заплывы на 200 м брассом*
18.40 - финал на 200 м брассом*
Суббота
11.40 - предварительные соревнования на 50 м брассом
18.48 - полуфинал на дистанции 50 м брассом*
Воскресенье
18.47 - финал на 50 м брассом*