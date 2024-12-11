Энели Ефимова вышла в полуфинал ЧМ-2024 на 100 м брассом

Энели Ефимова показала пятый результат в предварительном заплыве на 100 метров брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, преодолев дистанцию за 1:04,34 и уверенно вышла в полуфинал. Несмотря на то, что она отстала от личного рекорда (1:03,21) более чем на секунду, пловчиха отметила, что главное — пройти дальше.

„Плавание получилось немного вялым, но в конце силы ещё остались. Я старалась больше думать о технике, чтобы движение в воде было сильным“, — сказала Ефимова после заплыва. Она также добавила, что в вечернем заплыве планирует улучшить лучший результат сезона.

Самое быстрое время в предварительных заплывах показала британка Ангарад Эванс — 1:03,45. Быстрее Ефимовой были также американка Лилли Кинг (1:03,50), китайская пловчиха Тан Цяньтин (1:03,52) и литовка Рута Мейлутите (1:04,27).

Полуфиналы состоятся сегодня вечером в 19:13.

Из других эстонцев в утренней программе Ральф Роос занял 41-е место в мужском заплыве на 100 метров вольным стилем, а Ларс Кульюс был 47-м в мужском заплыве на 100 метров брассом.

В столице Венгрии разыграют 45 комплектов наград (по 21 в женских и мужских дисциплинах и три — в смешанных).

Расписание Энели Ефимовой

Среда

10.52 - предварительные соревнования на 100 м брассом

19.13 - полуфиналы на 100 м брассом*

Четверг

19.30 - финал на 100 м брассом*

Пятница

10.15 - предварительные заплывы на 200 м брассом*

18.40 - финал на 200 м брассом*

Суббота

11.40 - предварительные соревнования на 50 м брассом

18.48 - полуфинал на дистанции 50 м брассом*

Воскресенье

18.47 - финал на 50 м брассом*

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