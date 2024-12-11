Баскетбол
11.12.2024, 16:19

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ удивить французский клуб на выезде?

 
Начало в 21:00
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, команда „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против французского „Дижона“. Игра начнется в 21:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.

В первом туре второго группового этапа Еврокубка ФИБА обе команды потерпели поражение. „Калев/Крамо“ на домашней арене уступил ПАОКу со счётом 79:71, а „Дижон“ проиграл на выезде румынской „Орадей“ с разницей 77:98.

У „Калев/Крамо“ в составе не смогут сыграть Каспер Сууорорг, который травмировал колено, и Хуго Тоом. Также клуб не успел зарегистрировать новобранца, атакующего защитника Элайджу Кларенса, и он остался в Эстонии.

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