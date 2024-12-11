11.12.2024, 16:19
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ удивить французский клуб на выезде?
Начало в 21:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, команда „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против французского „Дижона“. Игра начнется в 21:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.
В первом туре второго группового этапа Еврокубка ФИБА обе команды потерпели поражение. „Калев/Крамо“ на домашней арене уступил ПАОКу со счётом 79:71, а „Дижон“ проиграл на выезде румынской „Орадей“ с разницей 77:98.
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