СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ удивить французский клуб на выезде?

В первом туре второго группового этапа Еврокубка ФИБА обе команды потерпели поражение. „Калев/Крамо“ на домашней арене уступил ПАОКу со счётом 79:71, а „Дижон“ проиграл на выезде румынской „Орадей“ с разницей 77:98.

У „Калев/Крамо“ в составе не смогут сыграть Каспер Сууорорг, который травмировал колено, и Хуго Тоом. Также клуб не успел зарегистрировать новобранца, атакующего защитника Элайджу Кларенса, и он остался в Эстонии.