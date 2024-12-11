Баскетбол
11.12.2024, 16:19

МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калеву/Крамо“ совсем немного не хватило для победы во Франции

 
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK
Kalev/Cramo - Thessaloniki PAOK
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В среду, 12 декабря, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, таллиннский „Калев/Крамо“ проиграл на выезде французской „Дижоне“ со счетом 93:96. Матч в записи видеообзор видят все подписчики Delfi.

Первая четверть прошла под диктовку „Дижона“. В середине периода „Калев/Крамо“ удалось сократить отставание до 13:16, но по итогам первой четверти французская команда уверенно выигрывала с результатом 29:15.

Во второй четверти „Калев“ сократил отставание до семи очков (30:37), но завершил первую половину с результатом 37:51.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии