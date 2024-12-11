11.12.2024, 16:19
МАТЧ В ЗАПИСИ и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калеву/Крамо“ совсем немного не хватило для победы во Франции
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 12 декабря, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, таллиннский „Калев/Крамо“ проиграл на выезде французской „Дижоне“ со счетом 93:96. Матч в записи видеообзор видят все подписчики Delfi.
Первая четверть прошла под диктовку „Дижона“. В середине периода „Калев/Крамо“ удалось сократить отставание до 13:16, но по итогам первой четверти французская команда уверенно выигрывала с результатом 29:15.
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