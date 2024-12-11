Баскетбол
11.12.2024, 14:17

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ сыграет с „Авис Утилитас“

 
Начало в 19:30
Rapla Utilitas - Keila Coolbet.
Rapla Utilitas - Keila Coolbet.
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Кейла Кулбет“ встретится на домашней площадке с „Авис Утилитас“ (Рапла). Начало матча запланировано на 19:30, и все подписчики Delfi смогут посмотреть его в прямом эфире.

Команда „Кейла Кулбет“ занимает десятое место в турнирной таблице эстонско-латвийской лиги Optibet, имея в активе пять побед и четыре поражения. Их сегодняшние соперники, „Авис Утилитас“ (Рапла), расположились на седьмой позиции с шестью победами и шестью поражениями.

Ранее в этом сезоне команды уже встречались: на групповом этапе Кубка Эстонии „Авис Утилитас“ одержал уверенную победу на домашней площадке со счётом 97:54

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