„Я просыпалась ночью и понимала, что он занимается со мной сексом“. Испанская звезда легкой атлетики обвинила экс-бойфренда в изнасиловании

29-летняя испанская чемпионка Ана Пелетейро-Компаоре рассказала о пережитом сексуальном и психологическом насилии со стороны своего бывшего партнёра.

„Я просыпалась ночью, понимая, что вступаю в половые отношения без своего согласия. Он полностью изменил меня: мой стиль одежды, причёску, отношение к семье и друзьям. Я отдалилась от близких, но продолжала оставаться с ним“, — цитирует Пелетейро издание El Diario.

Она также призналась, что партнёр угрожал ей в контексте сексуальных отношений. „Он говорил, что мы обязаны заниматься сексом, когда он этого хочет, иначе наши отношения станут ещё хуже“.

Во время пандемии коронавируса спортсменка несколько месяцев не слышала о своём партнёре. Однако, вернувшись, он предоставил сомнительные объяснения о красных следах на своей шее, утверждая, что это укусы насекомых. Позже Ана обнаружила письма от его любовниц. „Когда я читала их вслух, он называл этих женщин безумными поклонницами“.

Ана Пелетейро-Компаоре также рассказала, что её бывший партнёр регулярно лгал о своих отношениях с другими женщинами.

„Каждый месяц у него появлялись новые подруги, и он утверждал, что это якобы его „давние коллеги“ или люди, с которыми он дружил много лет назад. Но всё это было ложью. На самом деле, они были его любовницами“, — поделилась спортсменка в видео, опубликованном на её TikTok.

Пелетейро поделилась своей историей в надежде поддержать других женщин, столкнувшихся с подобными ситуациями. „Обратитесь за помощью к терапевту. Расстаться с нарциссом сложно, но с правильной поддержкой специалистов и близких это возможно“.

Испанка разошлась с Нельсоном Эворой еще в 2021 году. Недавно она вышла замуж за собственного тренера Бенжамини Компаоре.

Ана Пелетейро-Брион — испанская легкоатлетка, специализирующаяся в тройном прыжке. Она достигла значительных высот в спорте, став чемпионкой Европы 2024 года, призёром чемпионата мира в помещении 2018 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 2018 года в Берлине.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Ана завоевала бронзовую медаль, установив национальный рекорд Испании с результатом 14,87 метра.

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