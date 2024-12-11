ВСУ атаковали ракетами Таганрог, беспилотниками — Брянск, Енакиево — дальнобойным оружием

По словам очевидцев, целью атаки мог стать военный аэродром, пишет телеграм-канал „ВЧК-ОГПУ“.

По словам губернатора, в результате атаки повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что полиция оцепила место удара, власти обследуют территорию в радиусе одного километра.

По словам главы города, повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего в 27 многоквартирных домах нет теплоснабжения. Котельную планируют восстановить к полудню.

В ночь на 11 декабря украинские беспилотники атаковали Брянскую область, заявил губернатор Александр Богомаз. Местные жители рассказали телеграм-каналу Baza, что слышали около 10 взрывов.

По словам губернатора, в результате атаки в Брянске загорелся производственный объект. По данным телеграм-канала Astra, под удар попал наливной пункт нефтепровода „Дружба“ в поселке Свень (20 километров от Брянска). Спасатели МЧС потушили пожар.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 11 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в Брянской области. Атаку на Таганрог в министерстве не комментировали.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные атаковали окраины города Енакиево, использовав „дальнобойное высокоточное вооружение“. Об этом Пушилин заявил вечером 10 декабря, комментируя итоги дня.

„Для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Жертв удалось избежать“, — сообщил Пушилин.

Эвакуация проводится из микрорайона ДСК, сообщил назначенный Россией глава Енакиево Сергей Божик. В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, Божик заявил, что все желающие жители „будут вывезены в безопасное теплое место, где организовано питание и все остальное“.