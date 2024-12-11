Рагнар Клаван: моя мечта — вывести мужскую сборную Эстонии в топ-50 мирового рейтинга

Путь футболиста Рагнара Клавана, который в прошлом сезоне выступал в составе таллинского „Калева“ в Эстонской Премиум-лиге, стал одним из самых ярких в истории эстонского спорта. Начав карьеру юным мальчиком в Вильянди, он добрался до вершины мирового футбола, проведя годы в высших лигах Норвегии, Нидерландов, Германии, Англии и Италии, а также сыграв 130 матчей за национальную сборную Эстонии.

В интервью Eesti Ekspress Рагнар Клаван поделился воспоминаниями о своей карьере и объявил о намерении баллотироваться в президенты Эстонского футбольного союза.

Весной на съезде Эстонского футбольного союза (ЭФС) новыми членами правления были избраны Рагнар Клаван и Индрек Шведе. Клаван поделился своими мыслями о мотивации для работы в правлении и баллотировании в президенты ЭФС: „Прежде чем начинать критиковать, я всегда хотел разобраться в ситуации. Я хотел понять, как вещи обстоят на уровне правления ЭФС. Это, конечно, не главная причина, по которой я оказался в правлении, и не из-за этого я теперь собираюсь баллотироваться в президенты. Но некоторые нюансы подтверждают, что я готов к этому“.

Он также отметил свою цель для эстонского футбола: „Моя мечта — вывести Эстонию в топ-50 рейтинга ФИФА. Конечно, можно было бы сказать, что цель — попасть на чемпионат Европы, но я считаю, что именно попадание в топ-50 гарантирует, что ты, скорее всего, попадешь на Евро, а также будешь претендовать на участие в чемпионате мира“.

Клаван добавил, что рейтинг является важнейшим индикатором прогресса футбольной нации: „Я не хочу критиковать латвийский футбол напрямую, но они пробились на Евро. Был ли после этого какой-то большой прогресс, и они всегда на высоте? Нет. Рейтинг — это лучший критерий, по которому можно оценивать весь эстонский футбол. Мы тоже можем попасть на чемпионат Европы, просто если нам повезет“.