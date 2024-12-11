Рагнар Клаван: моя мечта — вывести мужскую сборную Эстонии в топ-50 мирового рейтинга
Семикратный лучший футболист Эстонии Рагнар Клаван завершает карьеру и намерен баллотироваться в президенты Эстонского футбольного союза, ставя цель вывести сборную в топ-50 мира.
Путь футболиста Рагнара Клавана, который в прошлом сезоне выступал в составе таллинского „Калева“ в Эстонской Премиум-лиге, стал одним из самых ярких в истории эстонского спорта. Начав карьеру юным мальчиком в Вильянди, он добрался до вершины мирового футбола, проведя годы в высших лигах Норвегии, Нидерландов, Германии, Англии и Италии, а также сыграв 130 матчей за национальную сборную Эстонии.
В интервью Eesti Ekspress Рагнар Клаван поделился воспоминаниями о своей карьере и объявил о намерении баллотироваться в президенты Эстонского футбольного союза.
Весной на съезде Эстонского футбольного союза (ЭФС) новыми членами правления были избраны Рагнар Клаван и Индрек Шведе. Клаван поделился своими мыслями о мотивации для работы в правлении и баллотировании в президенты ЭФС: „Прежде чем начинать критиковать, я всегда хотел разобраться в ситуации. Я хотел понять, как вещи обстоят на уровне правления ЭФС. Это, конечно, не главная причина, по которой я оказался в правлении, и не из-за этого я теперь собираюсь баллотироваться в президенты. Но некоторые нюансы подтверждают, что я готов к этому“.
Он также отметил свою цель для эстонского футбола: „Моя мечта — вывести Эстонию в топ-50 рейтинга ФИФА. Конечно, можно было бы сказать, что цель — попасть на чемпионат Европы, но я считаю, что именно попадание в топ-50 гарантирует, что ты, скорее всего, попадешь на Евро, а также будешь претендовать на участие в чемпионате мира“.
Клаван добавил, что рейтинг является важнейшим индикатором прогресса футбольной нации: „Я не хочу критиковать латвийский футбол напрямую, но они пробились на Евро. Был ли после этого какой-то большой прогресс, и они всегда на высоте? Нет. Рейтинг — это лучший критерий, по которому можно оценивать весь эстонский футбол. Мы тоже можем попасть на чемпионат Европы, просто если нам повезет“.
Рагнар Клаван подчеркнул важность двух ключевых компонентов для развития эстонского футбола: „Нам нужно два компонента, которые помогали северным народам исторически — это сотрудничество и инновации. Мне трудно понять, как в футболе мы не можем наладить больше сотрудничества и внедрить инновации.“
Он отметил, что, вернувшись в Эстонию, заметил нехватку сотрудничества в эстонском футболе: „Возвращаясь в Эстонию третий год, я чувствую, что в эстонском футболе больше всего не хватает сотрудничества. Это касается и управления. Для меня управление — это открытая, инклюзивная деятельность, ориентированная на сотрудничество.“
Клаван также уточнил, что его решение баллотироваться в президенты не связано с желанием противостоять Айвару Похлаку: „Я баллотируюсь, потому что вижу потенциал для эстонского футбола попасть в топ-50 лучших футбольных стран мира.“
Согласно уставу Эстонского футбольного союза, президент и правление избираются сроком на четыре года. На выборах президента побеждает кандидат, набравший большинство голосов, при условии, что за него проголосовало более половины членов футбольного союза, участвовавших в общем собрании. Следующие выборы состоятся весной 2025 года. Конкретная дата будет объявлена футбольным союзом за 90 дней до проведения общего собрания.