Лига чемпионов: „Реал“ обыграл „Аталанту“, „Бавария“ забила 5 голов „Шахтеру“, а „Байер“ оказался сильнее „Интера“

Гол Салаха принёс „Ливерпулю“ победу над „Жироной“

„Ливерпуль“ одержал шестую подряд победу, обыграв на выезде „Жирону“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, успешно реализовав пенальти в середине второго тайма. Для египтянина это стал 46-й мяч в карьере в Лиге чемпионов. Пенальти был назначен после фола Донни ван де Бека на Луисе Диасе в штрафной зоне хозяев.

Эта победа гарантировала „Ливерпулю“ выход в 1/8 финала за два тура до окончания группового этапа. В январе „красным“ предстоят выездной матч с „Лиллем“ и домашняя игра против ПСВ из Эйндховена.

„Реал“ в гостях победил „Аталанту“

Мадридский „Реал“ одержал важную победу, обыграв на выезде лидера итальянской Серии А „Аталанту“ со счетом 3:2. Счет в матче открыл Килиан Мбаппе на 10-й минуте, но хозяева сравняли его в конце первого тайма благодаря реализованному пенальти Шарлем Де Кетеларе.

В начале второго тайма „Реал“ забил дважды за три минуты: отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. „Аталанте“ удалось сократить разрыв на 65-й минуте усилиями Адемола Лукмана, но сравнять счет итальянцы так и не смогли.

Эта победа подняла „Реал“ с 24-го на 15-е место в таблице. Несмотря на поражение, „Аталанта“ сохраняет хорошие шансы на успех, занимая девятое место с 11 очками за два тура до конца группового этапа.

„Бавария“ разгромила „Шахтёр“

Мюнхенская „Бавария“ уверенно обыграла донецкий „Шахтер“ со счетом 5:1, несмотря на кадровые потери. Украинцы открыли счет на 5-й минуте усилиями Кевина, но вскоре Лаймер сравнял.

Во втором тайме немцы перехватили инициативу: Мюллер, Олисе и Мусиала принесли „Баварии“ победу. Олисе оформил дубль, а итоговый счет завершил его эффектный сольный проход.

„Бавария“ с 12 очками вошла в топ-8 Лиги чемпионов, тогда как у „Шахтера“ осталось 4 очка.

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