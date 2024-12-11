Лига чемпионов: „Реал“ обыграл „Аталанту“, „Бавария“ забила 5 голов „Шахтеру“, а „Байер“ оказался сильнее „Интера“
Во вторник, 10 декабря состоялись первые матчи шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Гол Салаха принёс „Ливерпулю“ победу над „Жироной“
„Ливерпуль“ одержал шестую подряд победу, обыграв на выезде „Жирону“ со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Мохамед Салах, успешно реализовав пенальти в середине второго тайма. Для египтянина это стал 46-й мяч в карьере в Лиге чемпионов. Пенальти был назначен после фола Донни ван де Бека на Луисе Диасе в штрафной зоне хозяев.
Эта победа гарантировала „Ливерпулю“ выход в 1/8 финала за два тура до окончания группового этапа. В январе „красным“ предстоят выездной матч с „Лиллем“ и домашняя игра против ПСВ из Эйндховена.
„Реал“ в гостях победил „Аталанту“
Мадридский „Реал“ одержал важную победу, обыграв на выезде лидера итальянской Серии А „Аталанту“ со счетом 3:2. Счет в матче открыл Килиан Мбаппе на 10-й минуте, но хозяева сравняли его в конце первого тайма благодаря реализованному пенальти Шарлем Де Кетеларе.
В начале второго тайма „Реал“ забил дважды за три минуты: отличились Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. „Аталанте“ удалось сократить разрыв на 65-й минуте усилиями Адемола Лукмана, но сравнять счет итальянцы так и не смогли.
Эта победа подняла „Реал“ с 24-го на 15-е место в таблице. Несмотря на поражение, „Аталанта“ сохраняет хорошие шансы на успех, занимая девятое место с 11 очками за два тура до конца группового этапа.
„Бавария“ разгромила „Шахтёр“
Мюнхенская „Бавария“ уверенно обыграла донецкий „Шахтер“ со счетом 5:1, несмотря на кадровые потери. Украинцы открыли счет на 5-й минуте усилиями Кевина, но вскоре Лаймер сравнял.
Во втором тайме немцы перехватили инициативу: Мюллер, Олисе и Мусиала принесли „Баварии“ победу. Олисе оформил дубль, а итоговый счет завершил его эффектный сольный проход.
„Бавария“ с 12 очками вошла в топ-8 Лиги чемпионов, тогда как у „Шахтера“ осталось 4 очка.
„Интер“ впервые пропустил в ЛЧ и проиграл „Байеру“
Леверкузенский „Байер“ на последних минутах одержал победу над миланским „Интером“ со счетом 1:0. Единственный гол забил Мукиеле после розыгрыша углового в добавленное время. Итальянцы впервые пропустили в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Матч проходил в упорной борьбе: „Байер“ доминировал в атаке, но долго не мог реализовать моменты, в том числе удар Теллы в перекладину и попытку Фримпонга во втором тайме. „Интер“ отвечал контратаками, но безрезультатно.
Победа позволила „Байеру“ подняться на второе место в группе с 13 очками, обойдя „Интер“ (четвертое место) по дополнительным показателям. Украинец Артем Степанов остался на скамейке.
Что было еще?
Французский ПСЖ одержал важную победу, обыграв на выезде „РБ Зальцбург“ со счетом 3:0. Голы забили Гонсалу Рамуш, Нуно Мендеш и Дезире Дуэ. Этот успех поднял парижан на 24-е место в таблице с 7 очками.
„Астон Вилла“ обыграла „Лейпциг“ в гостях со счетом 3:2. Голы за англичан забили Макгинн, Дуран и Баркли, ставший автором решающего мяча. У хозяев отличились Опенда и Баумгартнер. „Вилла“ поднялась на третье место с 13 очками, тогда как „Лейпциг“ потерпел шестое поражение подряд и занимает 34-ю строчку.
Результаты матчей 6-го тура Лиги чемпионов сезона 2024/25 (основной раунд, 10 декабря):
„Жирона“ – „Ливерпуль“ 0:1 (0:0)
Гол: 63’ Салах (пен.)
„Динамо“ Загреб – „Селтик" 0:0
„Шахтер" – „Бавария“ 1:5 (1:2)
Голы: 1:0 – 5’ Кевин, 1:1 – 11’ Лаймер, 1:2 – 45’ Мюллер, 1:3 – 70’ Олисе (пен.), 1:4 – 87’ Мусиала, 1:5 – 90+3’ Олисе
„Аталанта" – „Реал" Мадрид 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – 10’ Мбаппе, 1:1 – 45+2’ Де Кетеларе (пен.), 1:2 – 56’ Винисиус, 1:3 – 59’ Беллингем, 2:3 – 65’ Лукман
„Байер“ – „Интер“ 1:0 (0:0)
Гол: 90’ Мукиэле
„Лейпциг“ – „Астон Вилла“ 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – 3’ Макгинн, 1:1 – 27’ Аппенда, 1:2 – 52’ Дуран, 2:2 – 62’ Баумгартнер, 2:3 – 85’ Баркли
„Зальцбург“ – ПСЖ 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 30’ Рамос, 0:2 – 72’ Мендеш, 0:3 – 85’ Дуэ
„Брюгге" – „Спортинг“ 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – 3’ Гатамо, 1:1 – 24’ Куарежма (автогол), 2:1 – 84’ Нильсен
„Брест“ – ПСВ 1:0 (1:0)
Гол: 43’ Ле Кардиналь