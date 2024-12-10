Писало ли Politico, что Украину планируют разделить как Германию во время холодной войны?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года усилила дискуссии о необходимости скорейшего урегулирования российско-украинского противостояния. Во время своей избирательной кампании политик подчёркивал приоритет внутренних проблем Америки и высказывался за снижение вовлечённости Вашингтона в международные конфликты. Вскоре после победы на выборах Трамп поговорил по телефону с Путиным (Кремль это отрицает ) и с Зеленским , а недавно провёл переговоры с украинским лидером в Париже при посредничестве французского президента Эмманюэля Макрона.

С 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, сами стороны конфликта и мировые лидеры время от времени выдвигают различные мирные инициативы. Эти планы охватывают широкий спектр подходов — от посредничества и гарантий безопасности до предложений о нейтралитете и демилитаризации . Однако ни один из предложенных сценариев до сих пор не используется в качестве базы для урегулирования. „Формула мира“ и пришедший ей на смену „план победы“ украинского президента Владимира Зеленского, основанные на восстановлении территориальной целостности страны в её международно признанных границах, и озвученные президентом РФ Владимиром Путиным цели Москвы, предполагающие установление контроля в том числе над неоккупированными территориями, остаются несовместимы.

3 декабря Telegram-каналы со ссылкой на издание Politico сообщили, что союзники предложили новый вариант мирного плана для Украины. По их данным, западная часть страны вступит в НАТО, а восточная останется под контролем России. Блогеры сравнили такой исход с судьбой Германии после Второй мировой войны, когда ФРГ присоединилась к Североатлантическому альянсу, а ГДР — к Организации Варшавского договора. Некоторые посты сопровождались иллюстрацией, изображавшей планируемое разделение Украины. Подобные публикации появилась в Telegram-каналах „ Топор Live “ (827 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Ньюсач / Двач “ (190 000), „ Дядя Слава “ (173 000), „ Иван Утенков | Кукрск “ (132 000), „ Белорусский силовик “ (128 000) и др.

Блогеров, вероятно, ввело в заблуждение использованное в тексте словосочетание Western Ukraine — они решили, что речь идёт только о западных регионах Украины, но из контекста следует, что имеются в виду территории к западу от линии фронта. Впрочем, об остальных рассмотренных в тексте Politico моделях авторы вирусных публикаций в любом случае умолчали.

Другую предложенную модель авторы называют немецкой — именно её Telegram-каналы представили как план поделить Украину на сферы влияния. Описывая этот сценарий, журналисты Politico предполагают, что вся контролируемая Киевом территория может быть „связана с Западом“ и „потенциально вступить в НАТО“, в то время как оккупированные районы на востоке страны „пока что“ останутся под управлением Москвы. Издание цитирует слова Зеленского из его недавнего интервью Sky News: „Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которую мы контролируем“. Впрочем, уже спустя два дня украинский лидер заявил , что Киев не согласится на приглашение в альянс лишь части страны, поскольку это означает автоматическое признание оккупированных территорий.

Первым таким сценарием журналисты называют израильскую модель. Она предполагает, что Украина не входит в НАТО, но остаётся близким союзником США и ряда европейских стран, которые продолжают оказывать Киеву военную и дипломатическую поддержку. В статье отмечается, что Израиль в таких условиях смог развить мощную оружейную промышленность. Преимуществом этого плана издание считает минимизацию рисков втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией.

Telegram-каналы, распространявшие новость о грядущем разделе Украины по примеру ФРГ и ГДР, ссылаются на статью издания Politico. 2 декабря 2024 года на его сайте действительно появился материал под заголовком „Обилие мирных планов по Украине: множество идей по прекращению борьбы, но стороны по-прежнему далеки друг от друга“. В тексте авторы анализируют заявленные цели Украины и предложенный Зеленским „план победы“, а также его (не)совместимость с публично озвученными целями России, среди которых в статье называют капитуляцию Киева. Далее приведены различные сценарии завершения конфликта и гарантий безопасности для Украины.

Последний предложенный в статье сценарий — финская модель, которая предусматривает нейтральный статус Украины и отказ от оккупированных территорий по примеру Финляндии после советско-финской и Второй мировой войн. При этом Politico отмечает, что этот подход не защитит от нового нападения России, ведь Украина до 2022 года уже имела нейтральный статус, однако это не помешало полномасштабному вторжению.

Журналисты подчёркивают, что в их публикации речь идёт не столько о конкретных планах мира, сколько о возможных вариантах выстраивания отношений между Украиной и Россией, которые могут способствовать прекращению войны. Более того, использование опыта разделённой Германии в контексте возможного послевоенного устройства Украины — идея не Politico, авторы статьи и сами не претендуют на первенство в этом плане. Похожую мысль многократно высказывали и до них — например, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал это в октябрьском интервью Financial Times, а в 2023 году статьи на эту тему выпускали The New York Times, Foreign Policy и другие издания.

Изображение карты Украины, растиражированное Telegram-каналами в качестве иллюстрации того, как именно будет разделена Украина, в статье Politico не публиковалось вовсе.

Членство в НАТО предоставляется по единогласному решению всех государств, входящих в альянс, и только странам, соответствующим определённым критериям. Среди них следование демократическим принципам, стремление к разрешению конфликтов мирным путём и общественный контроль над вооружёнными силами. Кроме того, кандидаты на вступление в НАТО должны вносить вклад в коллективную оборону и демонстрировать приверженность ценностям альянса. Распространено мнение, что государства с территориальными спорами не могут присоединиться к блоку. Однако, как ранее писало „Проверено“, прямого юридического запрета на это в документах НАТО нет, в действительности всё зависит от риска применения силы для решения такого конфликта. В том числе поэтому о вступлении Украины в альянс его участники всё ещё не могут договориться.

Таким образом, публикации со ссылкой на Politico, посвящённые возможному разделу Украины и вступлению её западных областей в НАТО, вырваны из контекста. В оригинальной статье издания рассматриваются разные модели урегулирования российского-украинского конфликта. Один из сценариев, описанных журналистами, предполагает предоставление гарантий безопасности для всей территории страны, за исключением оккупированных районов, а в будущем и возможность их вступления в Североатлантический альянс.

Итог: Вырвано из контекста

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