Писало ли Politico, что Украину планируют разделить как Германию во время холодной войны?

Журналисты подчёркивают, что в их публикации речь идёт не столько о конкретных планах мира, сколько о возможных вариантах выстраивания отношений между Украиной и Россией, которые могут способствовать прекращению войны. Более того, использование опыта разделённой Германии в контексте возможного послевоенного устройства Украины — идея не Politico, авторы статьи и сами не претендуют на первенство в этом плане. Похожую мысль многократно высказывали и до них — например, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал это в октябрьском интервью Financial Times, а в 2023 году статьи на эту тему выпускали The New York Times, Foreign Policy и другие издания.