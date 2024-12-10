ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1021-й день) | В результате российского удара по центру Запорожья разрушен медицинский центр. Есть погибшие и множество раненых

Прокуратура Херсонской области сообщает, что около шести утра во вторник российские военные „атаковали дроном одну из улиц в поселке Одрадокаменка Бериславского района“. „В результате сброса взрывчатки погибла 74-летняя женщина“, — сказано в пресс-релизе.

В общей сложности 10 человек пострадали в результате двух обстрелов в городе Златополь в Харьковской области, сообщил утром глава областной военной администрации Олег Синегубов. „В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы — госпитализированы в медицинское учреждение, — написал он в телеграме. — Повторные обстрелы повредили административное здание“. Ранее он сообщал о восьми пострадавших в результате ракетного удара. „Попадание зафиксировали возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания, гражданские автомобили“, — писал Синегубов.

Саратовский губернатор утром во вторник сообщил об атаке дронов на военный аэродром. „Сегодня пресечена атака на военный аэродром, в результате которой ликвидированы БПЛА. На месте работают все необходимые экстренные службы. Разрушений и пострадавших предварительно нет“, — написал глава Саратовской области Роман Бусаргин в телеграме. Бусаргин не уточнил, какой именно аэродром атаковали беспилотники. В Саратовской области находится авиабаза дальней авиации Энгельс. Украинские военные заявляют, что самолеты с этого аэродрома используются для нанесения комбинированных ударов по Украине.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил в телеграме: „Информация о прорыве россиянами границы на Сумщине — это фейк!“ Ранее украинский аналитический центр DeepState сообщил, что российские войска захватили около 2 км территории Сумской области вблизи села Александрия, а также продвинулись в Курской области в направлении Суджи, что отражено на карте DeepState.

Лукашенко заявил, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок. „Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли“, — сказал Лукашенко во время рабочей поездки во вторник. Лукашенко сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о планах разместить в Беларуси российский ракетный комплекс „Орешник“, который не является ядерным оружием, но имеет большую мощь. Он сказал, что в Беларуси сделают пусковую установку для комплекса „Орешник“, а ракеты для неё будут поставлены Россией во второй половине 2025 года.

Премьер-министр Польши, к которой с 1 января 2025 года перейдет председательство в Евросоюзе, заявил, что, возможно, переговоры по урегулированию в Украине начнутся этой зимой. „В том числе мы будет нести ответственность за то, как будет выглядеть календарь политических мероприятий, за ситуацию во время переговоров, которые могут, хотя все еще не точно, начаться зимой этого года“, — сказал Дональд Туск.

В 15:00 по местному времени российские войска нанесли удар, предположительно, баллистической ракетой „Искандер“, по центру Запорожья. Повреждения получили частная клиника, где находились врачи и пациенты, многоэтажные жилые дома, школа и еще одно учреждение. Погибли два человека. Изначально сообщалось о трех погибших, однако одного из них запорожским врачам удалось реанимировать. 16 человек доставлены в больницы (9 женщин, 7 мужчин) с ранениями, большинство в крайне тяжелом состоянии. По меньшей мере 6 человек остаются под завалами. С некоторыми из них имеется контакт, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров. Спасатели, медики и коммунальные службы продолжают работать на месте удара. Для разбора завалов понадобится еще 5-7 часов. „Разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр, обычная городская застройка. Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены“, — сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Путин заявил, что достаточное количество систем, подобных ракетному комплексу средней дальности „Орешник“, минимизирует необходимость использования ядерного оружия. „Потому что, если разобраться, — достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствие необходимости применения ядерного оружия“, — цитируют Путина российские агентства.