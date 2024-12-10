10.12.2024, 19:50
ФОТО DELFI | "Мне нравится более смелая позиция“. Кристен Михал встретился в Киеве с кандидатом на должность канцлера Германии(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во время визита премьер-министра Эстонии в Киев, в украинскую столицу прибыл и лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, который, согласно опросам, вполне может стать следующим канцлером Германии.
Узнав, что Михал находится в Киеве, Мерц предложил встретиться. Чуть позже Михал и Мерц оказались в одно и то же время у мемориальной стены Украины, почтив память павших в войне с Россией.
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