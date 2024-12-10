За рубежом
10.12.2024, 19:50

ФОТО DELFI | "Мне нравится более смелая позиция“. Кристен Михал встретился в Киеве с кандидатом на должность канцлера Германии

 (5)
Кристен Михал и Фридрих Мерц (по правую руку от Михала) в столице Украины.
Кристен Михал и Фридрих Мерц (по правую руку от Михала) в столице Украины.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Во время визита премьер-министра Эстонии в Киев, в украинскую столицу прибыл и лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, который, согласно опросам, вполне может стать следующим канцлером Германии.

Узнав, что Михал находится в Киеве, Мерц предложил встретиться. Чуть позже Михал и Мерц оказались в одно и то же время у мемориальной стены Украины, почтив память павших в войне с Россией.

„Он произвел на меня впечатление очень прямолинейного человека“, - сказал Михал о Мерце, который вскоре может стать одним из лидеров за столом принятия решений Евросоюза и НАТО. Хотя Михал встретился с немецким политиком впервые, премьер-министр Эстонии был знаком с позицией Мерца по многим вопросам. „По его мнению, Германия могла бы дать Украине больше свободы действий, а также предоставить оружие, оказать большую поддержку. Точно такая же позиция и Эстонии, и у меня“, - заявил премьер-министр ЭР.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии