ФОТО DELFI | "Мне нравится более смелая позиция“. Кристен Михал встретился в Киеве с кандидатом на должность канцлера Германии

Узнав, что Михал находится в Киеве, Мерц предложил встретиться. Чуть позже Михал и Мерц оказались в одно и то же время у мемориальной стены Украины, почтив память павших в войне с Россией.

„Он произвел на меня впечатление очень прямолинейного человека“, - сказал Михал о Мерце, который вскоре может стать одним из лидеров за столом принятия решений Евросоюза и НАТО. Хотя Михал встретился с немецким политиком впервые, премьер-министр Эстонии был знаком с позицией Мерца по многим вопросам. „По его мнению, Германия могла бы дать Украине больше свободы действий, а также предоставить оружие, оказать большую поддержку. Точно такая же позиция и Эстонии, и у меня“, - заявил премьер-министр ЭР.