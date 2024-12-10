ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ENBL: „Тартуский университет“ потерпел крупное поражение от польского клуба

В начале игры „Тартуский университет“ уступал со счетом 8:16, но сумел сократить отставание до 15:20 к концу первой четверти. Во второй четверти команда отставала на 12 очков (19:31), однако сделала впечатляющий рывок 15:2 и вышла вперед на одно очко. Тем не менее, последний мяч первой половины забросил варшавский клуб, и „Тартуский университет“ ушел на перерыв, проигрывая 34:35.