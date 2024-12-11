Лучший велогонщик XX века в 79 лет упал с велосипеда

Самый успешный велогонщик в истории - 79-летний Эдди Меркс получил перелом бедра в результате падения с велосипеда в понедельник в Бельгии, сообщает Reuters.

Инцидент произошел недалеко от Мехелена, когда Меркс ехал с группой других велосипедистов.

“Он сразу понял, что у него что-то не так. Он чувствовал сильную боль“, — сказала жена Меркса Клодин.

Меркса прооперируют в больнице в Херенталсе, где на прошлой неделе лечили двукратного олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула, вывихнувшего ключицу в столкновении с машиной.

Меркс завершил карьеру в 1978 году, он был признан Международным союзом велосипедистов (UCI) лучшим гонщиком XX века, а в Бельгии — лучшим спортсменом столетия.

Эдди Меркс (Eddy Merckx) — один из известнейших велогонщиков за всю историю этого спорта, лучший гонщик XX века по версии UCI. Пятикратный победитель знаменитой Tour de France и пятикратный же чемпион не менее известной Giro d’Italia. Также выигрывал Vuelta a España в 1973 году, трёхкратный чемпион мира. В период с 1965 по 1977 годы Меркс одержал около 525 побед, что делает его одним из самых успешных велогонщиков всех времен. Также Меркс является автором целого ряда велосипедных рекордов, некоторые из которых до сих пор не побиты. За непоколебимое стремление к победе в каждой гонке, в которой он принимал участие, Меркс получил прозвище „Каннибал“.

Важнейшие победы

Первая победа на Тур де Франс пришла к спортсмену в 1969 году, когда он был в команде Faema. А общее количество побед действительно впечатляет:

Tour de France:

Общий зачет (желтая майка) — 1969, 1970, 1971, 1972, 1974.

Классификация по очкам (зеленая майка) — 1969, 1971, 1972.

Горная классификация (гороховая майка) — 1969, 1970.

Всего 34 индивидуальные победы на этапах 1969 — 1975.

Giro d’Italia:

Общий зачет — 1968, 1970, 1972, 1973, 1974.

Классификация по очкам — 1968, 1973.

Горная классификация — 1968.

Всего 24 индивидуальные победы на этапах 1968 — 1974.

Vuelta a Espana: