ФОТО | Рагнар Клаван завершает карьеру игрока и выдвигает свою кандидатуру на пост президента футбольного союза
Семикратный обладатель титула лучшего футболиста Эстонии Рагнар Клаван завершает карьеру профессионального игрока. Следующим большим вызовом для него станет участие в выборах президента Эстонского футбольного союза. Клаван намерен вывести мужскую национальную сборную Эстонии в топ-50 сильнейших команд мира.
„Я горжусь тем, что осуществил свою мечту — попасть в премьер-лигу Англии, а также тем, что мог помогать национальной сборной Эстонии на протяжении своей карьеры. Один длинный и, безусловно, очень успешный для меня этап завершён, и настало время попрощаться с карьерой игрока“, — отметил Клаван на пресс-конференции.
Путь футболиста Рагнара Клавана, который в прошлом сезоне выступал в составе таллинского „Калева“ в Эстонской Премиум-лиге, стал одним из самых ярких в истории эстонского спорта. Начав карьеру юным мальчиком в Вильянди, он добрался до вершины мирового футбола, проведя годы в высших лигах Норвегии, Нидерландов, Германии, Англии и Италии, а также сыграв 130 матчей за национальную сборную Эстонии.
Завершая успешную карьеру игрока, Клаван подтвердил своё намерение направить всю энергию и накопленный за годы опыт на развитие эстонского футбола. „Весной я планирую участвовать в выборах президента Эстонского футбольного союза. Моя мечта и видение — вывести наш футбол на качественно новый уровень“, — рассказал он о своих планах на будущее.
Говоря о конкретных целях, Клаван сказал, что его мечта — поднять мужскую национальную сборную Эстонии в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) в топ-50 сильнейших команд мира. На данный момент Эстония занимает 123-е место. „Для достижения этой цели необходимы открытое для сотрудничества и инноваций, полностью прозрачное руководство. Разумеется, такой результат потребует системной работы на всех уровнях футбольной пирамиды, начиная с мужской и женской национальных сборных и заканчивая развитием тренеров, молодёжного футбола и футбольной инфраструктуры“, — пояснил он.
Чтобы достигнуть поставленной цели, Клаван начнёт с формирования команды, совместно с которой будет разработана подробная программа. „При создании программы мы будем привлекать широкий круг экспертов и встречаться со всеми заинтересованными членами футбольного союза. Когда команда и основные принципы будут сформулированы, они станут доступны для общественности“, — пообещал Клаван.
Согласно уставу Эстонского футбольного союза, президент и правление избираются сроком на четыре года. На выборах президента побеждает кандидат, набравший большинство голосов, при условии, что за него проголосовало более половины членов футбольного союза, участвовавших в общем собрании. Следующие выборы состоятся весной 2025 года. Конкретная дата будет объявлена футбольным союзом за 90 дней до проведения общего собрания.