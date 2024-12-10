ФОТО | Рагнар Клаван завершает карьеру игрока и выдвигает свою кандидатуру на пост президента футбольного союза

„Я горжусь тем, что осуществил свою мечту — попасть в премьер-лигу Англии, а также тем, что мог помогать национальной сборной Эстонии на протяжении своей карьеры. Один длинный и, безусловно, очень успешный для меня этап завершён, и настало время попрощаться с карьерой игрока“, — отметил Клаван на пресс-конференции.

Путь футболиста Рагнара Клавана, который в прошлом сезоне выступал в составе таллинского „Калева“ в Эстонской Премиум-лиге, стал одним из самых ярких в истории эстонского спорта. Начав карьеру юным мальчиком в Вильянди, он добрался до вершины мирового футбола, проведя годы в высших лигах Норвегии, Нидерландов, Германии, Англии и Италии, а также сыграв 130 матчей за национальную сборную Эстонии.

Завершая успешную карьеру игрока, Клаван подтвердил своё намерение направить всю энергию и накопленный за годы опыт на развитие эстонского футбола. „Весной я планирую участвовать в выборах президента Эстонского футбольного союза. Моя мечта и видение — вывести наш футбол на качественно новый уровень“, — рассказал он о своих планах на будущее.

Говоря о конкретных целях, Клаван сказал, что его мечта — поднять мужскую национальную сборную Эстонии в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) в топ-50 сильнейших команд мира. На данный момент Эстония занимает 123-е место. „Для достижения этой цели необходимы открытое для сотрудничества и инноваций, полностью прозрачное руководство. Разумеется, такой результат потребует системной работы на всех уровнях футбольной пирамиды, начиная с мужской и женской национальных сборных и заканчивая развитием тренеров, молодёжного футбола и футбольной инфраструктуры“, — пояснил он.