Правда ли, что изображения пальцев на индийских рупиях предназначены для неграмотных?

Чаще всего эта информация сопровождается фотографией монеты в 2 рупии 2008 года. На реверсе возле арабской цифры 2 изображена рука с двумя оттопыренными пальцами. Как сказано в подписи, „так выглядят монеты в стране, где 35% населения неграмотны“.Об этом можно прочитать на развлекательных сайтах („Пикабу“), в соцсетях (Telegram, X) и некоторых фотобанках.

Рупия — современная денежная единица Индии, которая носит то же название, что и средневековые индийские монеты. С 1950 года выпускаются новые металлические денежные знаки независимой Индии, историю которых можно проследить на официальном сайте Резервного банка страны. Есть там и монеты с жестами из вирусных постов достоинством в 1 рупию, 2 рупии и 50 пайс (1/2 рупии).

Эта серия была выпущена в оборот в 2007 году, ей на смену в 2011 году пришли другие монеты, уже без изображения жестов. Не встречается эта символика и в более ранних сериях. И если на двух монетах (1 и 2 рупии) количество пальцев соответствует номиналу, то на монете достоинством в 50 пайс изображение сжатого кулака явно не укладывается в эту логику.

Что же тогда означают эти жесты? Ответ на вопрос подсказывает название серии — Nritya Mudra. Это словосочетание упоминается и в годовом отчёте министерства финансов страны за 2007–2008 годы, и в официальном каталоге Монетного двора Индии.

Мудра — это традиционный символический жест в индуизме, джайнизме и буддизме. Большинство мудр исполняются руками или только пальцами. Каждая мудра имеет целый перечень символических интерпретаций. Так, нритья-мудра — это жесты, которыми сопровождаются различные танцевальные позы. В публикации 2007 года сообщается, что использованные мудры взяты из танца бхаратнатьям.

Изображённые на монетах мудры (а точнее, хаста-мудры — жесты для пальцев) имеют свои названия.