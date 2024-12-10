Правда ли, что изображения пальцев на индийских рупиях предназначены для неграмотных?
В последние годы в соцсетях распространяются фотографии индийских монет, на которых рядом с номиналом можно увидеть руку с одним или двумя пальцами. Мы проверили, действительно ли эти изображения адресованы неграмотным.
Чаще всего эта информация сопровождается фотографией монеты в 2 рупии 2008 года. На реверсе возле арабской цифры 2 изображена рука с двумя оттопыренными пальцами. Как сказано в подписи, „так выглядят монеты в стране, где 35% населения неграмотны“.Об этом можно прочитать на развлекательных сайтах („Пикабу“), в соцсетях (Telegram, X) и некоторых фотобанках.
Рупия — современная денежная единица Индии, которая носит то же название, что и средневековые индийские монеты. С 1950 года выпускаются новые металлические денежные знаки независимой Индии, историю которых можно проследить на официальном сайте Резервного банка страны. Есть там и монеты с жестами из вирусных постов достоинством в 1 рупию, 2 рупии и 50 пайс (1/2 рупии).
Эта серия была выпущена в оборот в 2007 году, ей на смену в 2011 году пришли другие монеты, уже без изображения жестов. Не встречается эта символика и в более ранних сериях. И если на двух монетах (1 и 2 рупии) количество пальцев соответствует номиналу, то на монете достоинством в 50 пайс изображение сжатого кулака явно не укладывается в эту логику.
Что же тогда означают эти жесты? Ответ на вопрос подсказывает название серии — Nritya Mudra. Это словосочетание упоминается и в годовом отчёте министерства финансов страны за 2007–2008 годы, и в официальном каталоге Монетного двора Индии.
Мудра — это традиционный символический жест в индуизме, джайнизме и буддизме. Большинство мудр исполняются руками или только пальцами. Каждая мудра имеет целый перечень символических интерпретаций. Так, нритья-мудра — это жесты, которыми сопровождаются различные танцевальные позы. В публикации 2007 года сообщается, что использованные мудры взяты из танца бхаратнатьям.
Изображённые на монетах мудры (а точнее, хаста-мудры — жесты для пальцев) имеют свои названия.
Сикхара используется для изображения бога любви, поклона, колонны или столба, поручительства, подношений предкам, зуба, допроса, отрицания, воспоминания и др. Мусти символизирует прямохождение, захват предметов и боевую позу. Картаримуха подходит для изображения расставания пары, конфликта, грабежа, смерти, отчуждения, молнии, сна и др.
Обратим внимание на то, что для обозначения единицы или одиночества используется не сикхара, а другая хаста — сучи, где участвует указательный палец.
Таким образом, на индийских монетах нескольких номиналов запечатлены традиционные индийские танцевальные жесты, а не знаки для неграмотных. Обычно каждая серия монет несёт свою символику. В разное время на реверсе рупий изображались кукурузные початки (как символ процветания) или национальная эмблема Индии. Отметим также, что, вопреки утверждению в вирусных постах, уровень грамотности в Индии в годы выпуска вышеупомянутых монет составлял не 35%, а 73%.
Итог: Неправда