11.12.2024, 13:22
Догнали и перегнали: стоимость глинтвейна в центральной Европе ниже, чем в Таллинне?(2)
ФОТО: Delfi Meedia
На открывшемся в ноябре рождественском рынке цены на глинтвейн оказались рекордно высокими - 7 евро за стаканчик (плюс 2 евро депозит). В прошлом году цена была 6 евро, а в 2022 году около 4 евро. RusDelfi побывал в Вене и, используя соцсети, сравнил таллиннские цены со стоимостью еды и напитков на рынках крупных европейских городов. Неужели мы сравнялись и даже вышли вперед?