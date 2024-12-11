За рубежом
11.12.2024, 13:22

Догнали и перегнали: стоимость глинтвейна в центральной Европе ниже, чем в Таллинне?

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Анна Тамм
Цены в Вене
Цены в Вене
ФОТО: Delfi Meedia

На открывшемся в ноябре рождественском рынке цены на глинтвейн оказались рекордно высокими - 7 евро за стаканчик (плюс 2 евро депозит). В прошлом году цена была 6 евро, а в 2022 году около 4 евро. RusDelfi побывал в Вене и, используя соцсети, сравнил таллиннские цены со стоимостью еды и напитков на рынках крупных европейских городов. Неужели мы сравнялись и даже вышли вперед?

Австрия

Венские рождественские рынки предлагают довольно широкий выбор напитков и угощений. Помимо привычных нам колбасок и блюд из картошки, там можно попробовать жареные каштаны, гуляш в хлебе и яблоки в карамели. Но давайте сравним главный атрибут, который есть на каждом рождественском рынке - горячий напиток. В Вене популярен как глинтвейн, так и пунш, приготовленный на основе крепкого алкоголя (как правило, рома). Наливают их в керамические кружки разных форм и размеров, которые можно сдать или забрать с собой в качестве сувенира.

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