Догнали и перегнали: стоимость глинтвейна в центральной Европе ниже, чем в Таллинне?

Австрия

Венские рождественские рынки предлагают довольно широкий выбор напитков и угощений. Помимо привычных нам колбасок и блюд из картошки, там можно попробовать жареные каштаны, гуляш в хлебе и яблоки в карамели. Но давайте сравним главный атрибут, который есть на каждом рождественском рынке - горячий напиток. В Вене популярен как глинтвейн, так и пунш, приготовленный на основе крепкого алкоголя (как правило, рома). Наливают их в керамические кружки разных форм и размеров, которые можно сдать или забрать с собой в качестве сувенира.