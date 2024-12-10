Родители! Напомните детям, что ходить по льду на водоемах опасно

Спасатели благополучно доставили ребенка на берег. Они провели с детьми беседу о безопасности на воде и об опасности льда. Дети пообещали больше не выходить на лед.

Важно помнить, что в первые морозы лед на водоемах слишком тонкий. Спасательный департамент предупреждает, что выход на тонкий лед водоемов при небольшой минусовой температуре очень опасен. Даже если поверхность кажется прочной, лед может не выдержать вес человека, особенно если температура воздуха колеблется.

Стоит отметить, что дети физически слабее, поэтому им будет сложнее выбраться из воду самостоятельно, при попадании в ледяную воду у них быстро случится переохлаждение и шок.

Спасатели просят родителей провести дома беседу об опасности хрупкого льда, а также следить за своими детьми.

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