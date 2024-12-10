10.12.2024, 11:35
Россия ударила ракетами по Златополю Харьковской области. Ранены 10 человек
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Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Златополь в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, российские войска ударили по городу двумя ракетами, передает „Медуза“. Одно попадание зафиксировали возле банка, повреждены нежилые здания и автомобили. В результате повторного удара повреждено административное здание.
По последним данным, в результате двух ракетных ударов ранения получили 10 человек, госпитализированы восемь человек.
В министерстве обороны РФ не комментировали удар по Златополю.