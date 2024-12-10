За рубежом
10.12.2024, 11:35

Россия ударила ракетами по Златополю Харьковской области. Ранены 10 человек

 
Российский авиаудар по Запорожью 6 декабря. Иллюстративное фото.
Российский авиаудар по Запорожью 6 декабря. Иллюстративное фото.
ФОТО: Dmytro Smolienko/SIPA

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Златополь в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, российские войска ударили по городу двумя ракетами, передает „Медуза“. Одно попадание зафиксировали возле банка, повреждены нежилые здания и автомобили. В результате повторного удара повреждено административное здание.

По последним данным, в результате двух ракетных ударов ранения получили 10 человек, госпитализированы восемь человек.

В министерстве обороны РФ не комментировали удар по Златополю.

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