В первой половине сезона посещаемость чемпионата Эстонии по футзалу выросла на 60 %

В этом году посещаемость матчей высшей лиги чемпионата Эстонии по футзалу за первые семь туров выросла на 2000 зрителей, увеличившись с 3620 до 5776 человек. Среднее число зрителей на игре достигло 206 человек, сообщает jalgpall.ee.

Лидером по посещаемости стал клуб „Силла“ из Силламяэ, матчи которого собрали 1652 зрителя. На втором месте находится „Нарва Юнайтед“ с показателем в 1219 зрителей.

Технический руководитель по футзалу Эстонского футбольного союза Теет Аллас отметил прогресс в работе клубов. По его словам, за последний год значительно улучшились коммуникация, маркетинг и организация матчей. Кроме того, благодаря тренерским курсам возросло количество квалифицированных специалистов, что позитивно сказалось на уровне игры команд и вызвало больший интерес к футзалу среди зрителей.

Сейчас наступает пауза в чемпионате из-за матчей сборных. Высшая лига возобновится 4 января, и в 8-м туре сыграют следующие пары:

„Динамо“ (Румму) — „Силла“ (Силламяэ);

„Нарва Юнайтед“ — „Феникс“ (Йыхви);

„Копли Кулбет“ (Таллинн) — „Равенс Футзал“ (Тарту);

„Саку Спортинг“ — „Бункер Партнер“ (Таллинн).

Расписание можно посмотритесь ТУТ.

В чемпионате Эстонии по футзалу соревнования проходят в два этапа. Сначала команды участвуют в двухкруговом основном турнире по системе „дома и в гостях“. После этого стартует плей-офф, который проводится по кубковой системе и включает четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Новый сезон футзала в Эстонии стартовал 19 октября с матча за Суперкубок. Действующий чемпион, команда „Силла“ из Силламяэ, в напряженной борьбе одержала победу над таллиннским „Бункер Партнер“ со счетом 5:4.

В прошлом году „Силла“ также завоевала Суперкубок, разгромив йыхвиский „Феникс“ со счетом 10:2.

Стоит отметить популярность финальных матчей Кубка Эстонии. В 2023 году финал между таллиннским „Космосом“ и „Фениксом“ собрал 723 зрителя. В 2024 году финал вновь прошел в Силламяэ, где хозяева победили „Феникс“ со счетом 7:5 при поддержке 553 болельщиков.

Начало 2024 года ознаменовалось Суперкубком Эстонии по футболу, где таллиннская „Флора“ победила нарвский „Транс“ в серии пенальти (5:3), собрав 396 зрителей в пневмохолле.

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