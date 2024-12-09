Правда ли, что канадский подполковник Кент Миллер погиб в результате российского удара в Украине?
С конца ноября 2024 года русскоязычные СМИ и Telegram-каналы распространяют информацию о канадском офицере, якобы ставшем жертвой удара российской бомбы в Украине. Мы проверили, насколько корректна эта информация.
Как сообщалось в публикациях со ссылкой на Объединённую оперативную группу Вооружённых сил Канады в Украине, 25 ноября скончался подполковник Кент Миллер. Служивший в штабе главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Миллер якобы занимался непосредственным обучением украинских инженерных войск. Во многих публикациях высказывалось предположение, что Миллер ушёл из жизни не в Канаде или Бельгии, как сообщали западные источники, а в районе украинских Сум, куда в день смерти канадца якобы было выпущено несколько авиабомб ФАБ-1500, попавших по неназванному месту дислокации иностранных офицеров.
Эту информацию распространили такие российские СМИ, как ТАСС, „Царьград“, RT, „Российская газета“, „Вести.ru“, а также Telegram-каналы Readovka (1 млн просмотров на момент написания этого разбора), Zergulio (435 000), „Архангел спецназа“ (298 000 и 283 000) и Reverse Side of the Medal (198 000).
Действительно, 27 ноября на официальной странице министерства национальной обороны Канады появилось сообщение от имени Объединённой оперативной группы ВС Канады в Украине о смерти подполковника Кента Миллера. Канадский офицер служил в штабе Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе в Касто (Бельгия) в рамках миссии „Операция Unifier“ и скончался от медицинских осложнений 25 ноября 2024 года. Более того, в заголовке смерть названа неоперативной, то есть наступившей не во время боевых действий.
Таким образом, в первоисточнике новости прямо сказано, что смерть Миллера наступила вне службы в результате медицинских обстоятельств, а местом смерти названа Бельгия. Какие есть основания утверждать иное?
В русскоязычных публикациях отмечается, что миссия „Операция Unifier“ занималась подготовкой украинских бойцов к боевым действиям против российских войск. Действительно, эта инициатива канадских вооруженных сил по военной подготовке, профессионализации и наращиванию потенциала в поддержку Украины стартовала в 2015 году по просьбе украинского правительства после аннексии Крыма. 26 января 2022 года, когда российская армия резко увеличила численность военного контингента у украинских границ, „Операция Unifier“ была расширена и продлена. Однако уже 12 февраля учебные операции были прекращены, и начался вывод персонала миссии за пределы Украины, что объяснялось требованиями безопасности в ожидании российского вторжения. С тех пор миссия занимается подготовкой украинских офицеров, военных инженеров, танкистов и медиков в Великобритании, Латвии и Польше, но не в самой стране.
В электронной книге воспоминаний и соболезнований от родных и близких Кента Миллера нет никаких намёков на то, что он погиб в зоне конфликта. Там тоже упоминается Бельгия.
„Проверено“ также не нашло признаков распространения информации о „боевой“ гибели Миллера на независимых ресурсах и в источниках. Как правило, эту информацию распространяли пророссийские аккаунты на разных языках. Кроме того, немаловажный элемент этой новости — о попадании российской бомбы в место дислокации иностранных специалистов то ли под Сумами, то ли в Харькове — не подтверждён независимыми авторитетными источниками. Такую информацию о событиях 25 ноября приводили только российские ресурсы.
Таким образом, нет серьёзных оснований утверждать, что подполковник Кент Миллер погиб в Украине. Нарратив о частой гибели в Украине иностранных наёмников и инструкторов характерен для российской пропаганды.
Итог: Скорее всего, неправда