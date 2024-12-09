Как сообщалось в публикациях со ссылкой на Объединённую оперативную группу Вооружённых сил Канады в Украине, 25 ноября скончался подполковник Кент Миллер. Служивший в штабе главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Миллер якобы занимался непосредственным обучением украинских инженерных войск. Во многих публикациях высказывалось предположение, что Миллер ушёл из жизни не в Канаде или Бельгии, как сообщали западные источники, а в районе украинских Сум, куда в день смерти канадца якобы было выпущено несколько авиабомб ФАБ-1500, попавших по неназванному месту дислокации иностранных офицеров.

Действительно, 27 ноября на официальной странице министерства национальной обороны Канады появилось сообщение от имени Объединённой оперативной группы ВС Канады в Украине о смерти подполковника Кента Миллера. Канадский офицер служил в штабе Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе в Касто (Бельгия) в рамках миссии „Операция Unifier“ и скончался от медицинских осложнений 25 ноября 2024 года. Более того, в заголовке смерть названа неоперативной, то есть наступившей не во время боевых действий.

Таким образом, в первоисточнике новости прямо сказано, что смерть Миллера наступила вне службы в результате медицинских обстоятельств, а местом смерти названа Бельгия. Какие есть основания утверждать иное?