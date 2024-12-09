Генсек НАТО назвал РФ соучастницей преступлений Асада. Кая Каллас: „сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев“

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого президента Сирии Башара Асада, и его падение показало, что они были „ненадежными партнерами“. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

„Россия и Иран были главными сторонниками режима Асада. Они разделяют ответственность за преступления, совершенные против сирийского народа. Также они оказались ненадежными партнерами, бросив Асада, когда он перестал быть им полезен“, - сказал Рютте и назвал конец правления Асада „моментом радости, но также и неопределенности для народа Сирии и региона“.

„Мы надеемся на мирную передачу власти и инклюзивный политический процесс под руководством Сирии“, - отметил генсек НАТО.

По его словам, альянс „будет внимательно следить за тем, как лидеры повстанцев поведут себя во время этого перехода“: „Они должны поддерживать верховенство закона, защищать мирных жителей и уважать религиозные меньшинства“.

ЕС - за упорядоченный и мирный переход власти

Страны ЕС призвали к „упорядоченному, мирному и инклюзивному переходу“ власти в Сирии после свержения Башара Асада. „Сегодня мы стоим на стороне всех сирийцев - и оставшихся внутри страны, и живущих за рубежом, которые преисполнены надежды, но опасаются будущей неопределенности. У них у всех должна быть возможность снова объединить, стабилизировать и возродить свою страну, восстановить справедливость и обеспечить привлечение виновных к ответственности“, - заявила​​​​​​ верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас от имени ЕС.

„Мы призываем все силы избегать дальнейшего насилия, обеспечивать защиту мирного населения и соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. Мы особо настаиваем на защите представителей всех меньшинств, включая христианские и другие нетитульные конфессии“, - говорится в заявлении.

Накануне Каллас отметила, что „конец диктатуры Асада - это позитивное и долгожданное событие“. „Оно также показывает слабость сторонников Асада - России и Ирана“, - написала она в соцсети X.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить