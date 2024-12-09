ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1020-й день) | Зеленский и Трамп говорят о мире, Путин вручает награды за участие в войне. В Киев приехал премьер-министр Эстонии

В Киев приехал премьер-министр Эстонии Одновременно с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем в Киев в понедельник приехал и премьер-министр Эстонии Кристен Михал и встретился с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Шмыгаль в заявлении для прессы после встречи отметил, в частности. что Эстония уже оказала Украине военную помощь более чем на полмиллиарда евро. „Благодарен за масштабную оборонную поддержку со стороны Эстонии, которая достигает уже почти 542 млн евро, или 1,4% ВВП страны. Знаковым стало решение Эстонии ежегодно выделять на оборону Украины не меньше 0,25% своего ВВП. Спасибо правительству Кристена Михала за продолжение этой инициативы“, — сказал Шмыгаль.

С начала войны Украина на поле боя погибли 43 тысячи украинских военнослужащих, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя встречу с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 8 декабря, Зеленский вновь сообщил, что на ней обсуждалась возможность прекращения огня и начала переговоров. „Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, что мы более, чем кто-то в мире, хотим завершения войны, и безусловно, дипломатическое завершение войны поможет сохранить больше жизней, и мы хотим этого“, — сказал он. При этом президент Украины вновь подчеркнул, что власти России прекращать войну не собираются. „Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому его надо заставить. Заставить можно, только если Украина сильна“, — сказал Зеленский, подчеркнув, что его стране необходимы новые поставки оружия, включая дальнобойные системы. Дональд Трамп также раскрыл некоторые подробности встречи с Владимиром Зеленским в Париже. По словам избранного президента США, Зеленский дал понять, что „готов к миру“. „Он хочет заключить мир. Это что-то новое, — сказал Трамп в интервью New York Post. — Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время“.

После субботней встречи с Зеленским в Париже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла погибшими и тяжелоранеными 400 тысяч человек, Россия — 600 тысяч

В Кремле заявили, что названные Трампом данные о потерях с обеих сторон „изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины“.

Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали „Золотая звезда“ по случаю Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Награды получили участники войны в Украине.

Россия в ночь на понедельник атаковала Украину 37 беспилотниками, 36 были сбиты или „локационно потеряны“, заявили Воздушные силы ВСУ, а российское Минобороны отчиталось о 13 сбитых украинских дронах