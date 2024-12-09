Нарвские реалии: открыть кафе, чтобы выжить
Во вторник, 10 декабря, в Нарве откроется новое кафе „Уют“. Находится оно в той части города, куда редко кто-то ездит. На что рассчитывают владельцы кафе?
Казалось бы, многие, кто задумывается о своем проекте в сфере общепита в Нарве, сейчас боятся расходов на отопление. Из-за страха они не начинают своего дела, если нет запаса финансов. У собственников нового кафе запасов нет. Но у них есть необходимость платить кредит, взятый прежде, чтобы сохранить свою благотворительную организацию, и есть чувство миссии - помогать детям. Эти обязанность и желание мотивируют их развиваться и искать новые способы продолжать деятельность, которой уже 35 лет. В основном все хлопоты по открытию кафе легли на плечи Олеси Деркач. Она - мама двух маленьких детей, дочь Анатолия Плюшко, основателя благотворительного центра „Добрых дел“. Именно при этом центре открывается кафе на улице Выйду, 17 е.
„Идея появилась более 10 лет назад у отца, - рассказывает Олеся. - Мы постепенно к ней шли. Сначала появилась у нас в центре столовая. Мы хотели, чтобы молодежь, которая приходит, могла бы практиковаться, стажироваться как официанты или как кондитеры. Это в основном те дети, которые уже выросли, но когда-то часто бывали в центре. Но потом поняли, что есть много рисков: нужны медицинские справки ребятам, например. И мы отказались от такой идеи“.
По словам Олеси, уже несколько лет она детально продумывала идею кафе. Например, если кто-то жертвовал мебель, то ее откладывали для будущего пространства, если оставалась одноразовая посуда после каких-то проектов, то тоже приберегали для работы кафе.
Диваны, которые сразу бросаются в глаза, как только заходишь внутрь, привезли два года назад из Норвегии. Столы тоже подарил центру, работающему с детьми и молодежью, норвежец - медбрат, который сам мастерит мебель.
„Алкоголя у нас не будет, но в планах разработать разнообразное меню, в том числе карту напитков - безалкогольные глинтвейны, различные травяные чаи и т.п., - делится планами Олеся. - Я не работала в этой сфере, только начинаю все узнавать, хотя образование мое связано с управлением предприятием. Но повара у нас профессиональные, готовят вкусно. Кухня давно сертифицирована, просто мы немного обновили документы и сейчас готовы работать как кафе. Будут десерты, круассаны, все будем готовить сами. В планах также организовать комплексные обеды“.
Олеся говорит, что видит кафе местом, где посетителям всегда будут рады, они смогут зайти, погреться, съесть что-то вкусное и почувствовать себя комфортно. Она сравнивает свое кафе с домиком в заснеженной Норвегии. „Хотим уметь передавать душевное тепло, поэтому и выбрали элементы норвежского дизайна для интерьера, - улыбается хозяйка нового кафе. - Мне нравится эта страна, ее культура, тем более, что люди оттуда нам много помогают. Для меня Норвегия - это стабильность, тишина, уют, всегда огоньки, свечи в окнах, от этого ощущение, что тебя ждут“.
В планах у владелицы кафе „Уют“ сдавать в аренду пространство зала, проводить благотворительные вечера. „Все доходы будут идти на нужды детского досуга, пока не знаю, как именно мы это сделаем, но хотим“, - признается Деркач.
Про „Центр добрых дел“
Благотворительная организация, которую многие нарвитяне знают как „Центр добрых дел“ работает в Нарве с 1989 года. Ее создал отец Олеси вместе со своими друзьями. Олеся уже семь лет сама занимается центром, а отец ушел на пенсию.
Когда-то в начале двухтысячных Плюшко смог организовать сбор денег и выкупить у города старые боксы гаражей, прачечную, которая относилась к детскому дому на улице Выйду. Ремонтировали развалившиеся здания своими силами: и взрослые, и та самая трудная молодежь, которая потом проводила свой досуг в центре.
20 лет назад в отремонтированнном здании на Выйду дети и подростки пели в хоре, участвовали в театральных постановках, делали сувениры, вязали, шили, танцевали. С детьми играли и приучали их к трудовой деятельности, с ними проводили развивающие беседы. А еще их кормили и одевали, потому что часто в семьях, из которых прибегали в центр дети, не было возможности купить им теплую обувь и куртку, даже просто накормить горячей едой порой не могли. Во многом такую активную деятельность получалось вести благодаря помощи спонсоров и благотворителей из Норвегии. В том числе они, например, присылали в Нарву вещи, часть из которых команда Плюшко продавала, чтобы иметь средства помогать детям и платить зарплату продавцам.
Олеся рассказывает, что основная идея центра заключалась в том, что дети могли бы приходить в него и чувствовать себя как дома. Центр работал по восемь часов в день. Большинство детей были из трудных семей. „Они приходили, кушали у нас бесплатно, играли, иногда даже бабушки приходили, говорили: „Можно мы у вас тут посидим?“, - вспоминает Олеся Деркач. - Кто-то из ребят вырвался из тяжелой жизни, получил хорошие профессии, работает, кто-то стал успешным спортсменом“.
„С января центр не работает, - продолжает Деркач. - Налоги большие и коммуналка высокая стала. Педагоги работали за небольшие деньги, буквально за половину минимальной зарплаты“.
Сейчас центр, по словам Олеси, работает, когда приезжают какие-то гости и проводят мероприятия, поддержки из другой страны стало меньше. „Дети как только видят, что центр открыт, сразу же прибегают, хотят в нем побыть, но мы с января закрылись, потому что слишком много нужно платить“, - говорит Деркач.
Олеся замечает, что если раньше в основном детям требовалась одежда, обувь, что-то материальное, то теперь когда дети приходят, она понимает, как сильно их души изранены. Теперь, считает Олеся, важнее, чтобы кто-то уделил им внимание, поговорил бы с ними. „Например, девочки могут довериться нашим волонтерам, но не готовы рассказывать маме о чем-то важном для них, - добавляет Олеся. - Социальный уровень стал выше в Нарве у людей, хоть и есть потребность в еде и одежде у многих семей, но потребность в душевном общении становится все выше“.
Нарвитяне до сих пор приносят в центр вещи, которые волонтеры раздают нуждающимся детям. На большом бильярдном столе в одном из залов центра, в который можно попасть, если пройти за помещение кафе, лежит одежда. А рядом стоят коробки. „Это мы уже готовимся к празднику, - объясняет Олеся. - В коробках конфеты, которые нам присали норвежские друзья“.
На окнах еще висят цветные домики, на стенах грустят плакаты, в зале лежат игрушки и музыкальные инструменты. Спортивный зал отдали под склад. А в нескольких небольших комнатах еще совсем недавно жили беженцы из Украины.
Если центр на Выйду не работает из-за того, что нет средств оплачивать коммунальные расходы, то игровая комната „Лучик“, которая расположена в нарвском общежитии, открыта для детей, так как город помогает, и за счет выделенных средств организация платит коммуналку. А это один из проектов центра.
„Мы хотим немного обновить здесь интерьер, - Олеся показывает зал для будущих банкетов, в котором раньше дети ели и занимались. - Но главная задача - выжить, пережить зиму, потому что мы только недавно рассчитались с коммуналкой за прошлую зиму“. Чтобы как-то справляться, приходилось спрашивать деньги у норвежских партнеров, давал деньги из своей пенсии и отец Олеси, иногда кто-то из членов семьи добавлял средства на содержание здания.
„Когда появились сложности с магазином, пришлось взять кредит, - продолжает Олеся. - Его нужно будет выплачивать еще примерно семь лет. Это около 900 евро ежемесячно. Я сейчас в основном одна занимаюсь центром, есть волонтеры, но писать проекты на деятельность - времени и сил нет“.
Работа кафе, по задумке его создателей, поможет рассчитаться с кредитом, не нажить новых долгов, а в идеале - обеспечит доход, который поможет центру снова вести деятельность.
В день открытия кафе будет открыто с 10:00 до 17:00, а потом в планах работа с 11:00 до 19:00.