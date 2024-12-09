Нарвские реалии: открыть кафе, чтобы выжить

Казалось бы, многие, кто задумывается о своем проекте в сфере общепита в Нарве, сейчас боятся расходов на отопление. Из-за страха они не начинают своего дела, если нет запаса финансов. У собственников нового кафе запасов нет. Но у них есть необходимость платить кредит, взятый прежде, чтобы сохранить свою благотворительную организацию, и есть чувство миссии - помогать детям. Эти обязанность и желание мотивируют их развиваться и искать новые способы продолжать деятельность, которой уже 35 лет. В основном все хлопоты по открытию кафе легли на плечи Олеси Деркач. Она - мама двух маленьких детей, дочь Анатолия Плюшко, основателя благотворительного центра „Добрых дел“. Именно при этом центре открывается кафе на улице Выйду, 17 е.

„Идея появилась более 10 лет назад у отца, - рассказывает Олеся. - Мы постепенно к ней шли. Сначала появилась у нас в центре столовая. Мы хотели, чтобы молодежь, которая приходит, могла бы практиковаться, стажироваться как официанты или как кондитеры. Это в основном те дети, которые уже выросли, но когда-то часто бывали в центре. Но потом поняли, что есть много рисков: нужны медицинские справки ребятам, например. И мы отказались от такой идеи“.

По словам Олеси, уже несколько лет она детально продумывала идею кафе. Например, если кто-то жертвовал мебель, то ее откладывали для будущего пространства, если оставалась одноразовая посуда после каких-то проектов, то тоже приберегали для работы кафе.

Диваны, которые сразу бросаются в глаза, как только заходишь внутрь, привезли два года назад из Норвегии. Столы тоже подарил центру, работающему с детьми и молодежью, норвежец - медбрат, который сам мастерит мебель.