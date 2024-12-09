Запреты на въезд и штрафы: что случилось на погранпункте в Нарве в минувшие выходные

Восемь российских и один корейский гражданин не были допущены в Эстонию пограничниками на пограничном пункте „Нарва-1“ в минувшие выходные. Чаще всего причиной задержания было отсутствие у них необходимых документов, неясные показания или специалисты погранслужбы увидели в них угрозу общественному порядку страны.

6 декабря проверку документов не прошел гражданин Перу. При его выезде обнаружилось, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение четырех дней, один из которых - в Эстонии. Ему было выдано уведомление о необходимости покинуть страну, запрещен въезд в Эстонию на три года и наложен штраф в размере 200 евро.

7 декабря пограничники, проверяя документы у гражданина России при его выезде из Эстонии, заметили, что он нелегально находился на территории Шенгенской зоны в течение трех дней, один из них - в Эстонии. Россиянину выдали уведомление о необходимости покинуть страну, запретили въезд в Эстонию на три года и выписали ему штраф в размере 200 евро.

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