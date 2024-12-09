Украина освободила Сирию от Асада. Почему пала сирийская диктатура и что теперь будет с российским влиянием на Ближнем Востоке
В субботу, 7 декабря 2024 года, стремительно пал режим потомственного сирийского диктатора Башара Асада. После того, как повстанцы-исламисты вошли в Дамаск, сообщалось, что самолет с семейством Асада-младшего пропал с радаров, и многие сочли экс-диктатора погибшим, но его приютили в Москве. Еще летом 2021 года, когда американцы стремительно покидали Афганистан, в Кремле злорадствовали, мол, что это за „великая держава“, если драпает из Кабула, бросая своих местных союзников на произвол судьбы. Теперь время злорадствовать Вашингтону – союзный России режим на Ближнем Востоке рассыпался как карточный домик, пишет публицист Сергей Ковальченко.
Кремль решил вмешаться в сирийские дела осенью 2015 года. Только что отгремели сражения на полях Донбасса, где Россия при помощи своих прокси из марионеточных „народных республик“, а потом и при поддержке своих добровольцев, регулярных танковых бригад и псковских десантников пыталась захватить себе побольше территорий Украины. Удалось немногое – под контроль Москвы перешли части Донецкой и Луганской области, прокси без поддержки армии РФ воевали плохо, а Кремль тогда еще не рисковал открыто вводить войска в Украину и всячески открещивался, когда его уличали в разжигании войны. В итоге, в феврале 2015 года российским прокси из так называемых ДНР и ЛНР пришлось подписать в Минске соглашение об урегулировании ситуации на востоке Украины.