Лукашенко в шестой раз с августа помиловал политзаключенных. На свободу вышли 29 человек
Александр Лукашенко помиловал 29 политзаключенных, сообщает белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на его пресс-службу. Это шестое подобное помилование с начала августа.
По данным БелТА, в рамках очередного группового помилования в Беларуси были освобождены 29 человек, включая 11 женщин и 18 мужчин. Среди помилованных — шесть политзаключенных, которым не исполнилось 25 лет, три пенсионера, два инвалида и 15 человек с хроническими заболеваниями. Все они раскаялись в своих поступках и обратились с ходатайствами о помиловании. Министерство внутренних дел Беларуси будет контролировать их правопослушное поведение.
Это уже шестое групповое помилование с начала августа 2024 года, в результате которого на свободу вышли более 200 человек. Правозащитный центр „Весна“ сообщает, что после протестов против итогов президентских выборов 2020 года более 5000 человек были подвергнуты уголовному преследованию, из которых около 1200 признаны политзаключенными.