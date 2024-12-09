Лукашенко в шестой раз с августа помиловал политзаключенных. На свободу вышли 29 человек

По данным БелТА, в рамках очередного группового помилования в Беларуси были освобождены 29 человек, включая 11 женщин и 18 мужчин. Среди помилованных — шесть политзаключенных, которым не исполнилось 25 лет, три пенсионера, два инвалида и 15 человек с хроническими заболеваниями. Все они раскаялись в своих поступках и обратились с ходатайствами о помиловании. Министерство внутренних дел Беларуси будет контролировать их правопослушное поведение.