ФОТО | Смотрите, кто стал женщиной года в Нарве

7 декабря Ирене Кяосаар, директору Нарвской эстонской государственной гимназии, вручили премию за заслуги в области интеграции и образования.

„Я не представляла себя в этой роли, и я не знала, что будут вручать премию мне, когда пришла, - поделилась впечатлениями Ирене. - Значит, кто-то заметил и посчитал, что то, что я делаю каждый день, это важно, значит, это повлияло на кого-то“.

В этом году организаторы добавили новую номинацию - „Молодая женщина-предприниматель“. В ней победила фотограф Елизавета Гросс. „Всегда ценно понимать, что тебя приняли в обществе, в отдельной группе, и когда ты трудишься-ирудишься-трудишься и тебя оценивают, это приятно“, - сказала Лиза после получения премии. На ее взгляд, секрет успеха в том, что нужно много и усердно работать.

„Женщину года“ в Нарве выбирают не первый раз. Это уже традиционное мероприятие, которое проводит Нарвский клуб деловых женщин. Ранее лауреатами становились Мария Сморжевских-Смирнова, Анна Фарафонова и Любовь Фомина. В этом году награждение проводили в ресторане Ranna Resto.

Кроме поздравительных речей, на мероприятии произвучали стихи Игоря Северянина в исполнении актера, режиссера и художественного директора ДК „Ругодив“ Эдуарда Тее, песни различных музыкальных коллективов города. Состоялось и традиционное зажжение свечей. Каждый член клуба обычно зажигает свечу за свое участие, а президенты ассоциации и клубов совершают этот ритуал за свои организации.

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