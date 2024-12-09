Правда ли, что глава правительства Германии перед принятием присяги должен подписать в Вашингтоне Канцлерский акт?
В Сети можно встретить упоминание секретного договора, по которому союзные державы в 1949 году якобы наложили ограничения на суверенитет ФРГ на 150 лет. Утверждается, что каждый федеральный канцлер перед присягой подписывает этот акт, признавая главенство США, Великобритании и Франции. Мы разобрались, насколько вероятно существование такого документа.
О Канцлерском акте писали и российские СМИ (например, „Московский комсомолец“ и газета „Завтра“), и исторический энциклопедический проект „Хронос“, и блогеры в LiveJournal и „Дзене“. Во всех этих публикациях существование подобного документа не ставилось под сомнение и приводилось как доказательство зависимости современной Германии от „англосаксов“ (то есть США, Великобритании и наднациональных структур, о которых обычно пишут конспирологи).
Тайный документ
Первым человеком, рассказавшем о Канцлерском акте, считается генерал-майор Герд-Хельмут Комосса, бывший глава службы военной контрразведки ФРГ (1977–1980). В 2007 году в Австрии вышла его книга „Немецкая карта: тайная игра секретных служб“, в которой есть такой фрагмент: „Федеральная разведывательная служба присвоила тайному государственному договору от 21 мая 1949 года степень строжайшей секретности. В договоре были закреплены основополагающие ограничения, наложенные победителями на суверенитет Федеративной Республики на период до 2099 года. <…> За союзными державами закреплялось также право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации… Договор предусматривал, что перед принятием присяги каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписать так называемый Канцлерский акт. Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики“.
Сама по себе книга получилась скандальной. Комосса, вспоминая о годах своей службы в вермахте (1943–1945), рассказывал о героизме солдат нацистской армии и сетовал на неблагодарных потомков и союзников, „очернявших“ образ „доблестного немецкого солдата“.
Обращает на себя внимание и выбор издательства Ares-Verlag. В 1917 году австрийский предприниматель Леопольд Штокер основал издательский дом, выпускавший поначалу книги о ведении сельского хозяйства, но к 1930-му Leopold Stocker Verlag печатал по большей части националистическую и антисемитскую литературу. Издательский дом продолжил свою работу и после Второй мировой войны, чередуя книги по животноводству с ультраправыми сочинениями. В 2004 году внук основателя компании Вольфганг Дворак-Штокер зарегистрировал торговую марку Ares-Verlag для публикации „произведений на исторические темы“. Издательство также выпускает журнал Neue Ordnung („Новый порядок“ — нем.; сейчас он носит название Abendland — „Запад“), в котором выходят статьи праворадикальной и ревизионистской направленности.
Комосса в своей книге не ограничился описанием Канцлерского акта — он приложил документ, который, как он утверждал, доказывал существование тайного договора.
Напечатанный на машинке документ — это не сам Канцлерский акт, а сообщение якобы из министерской переписки. Оно адресовано неназванному министру, а подписано государственным министром доктором Риккерманом. В первом абзаце говорится, что исчезла одна из копий тайного государственного договора между военными союзниками и переходным правительством Западной Германии от 21 мая 1949 года. Затем пересказывается содержание акта.
Этот тайный государственный договор оговаривал прежде всего следующее:
— владение союзниками немецкими газетами, радио и телевидением до 2099 года;
— так называемый Канцлерский акт, то есть письменный документ, который каждый федеральный канцлер по требованию союзников подписывает до принесения присяги;
— владение союзниками золотым запасом Федеративной Республики.
В конце текста отмечается, что, если документ попал не в те руки, его подлинность следует отрицать.
Официальная реакция
Публикация книги Комоссы в 2007 году не осталась без внимания. Сначала о ней и о сенсационном документе написали праворадикальные издания. Вскоре с вопросом о Канцлерском акте обратились к Ангеле Меркель на её сайте. Пресс-служба федерального канцлера ответила: „Упомянутый вами тайный государственный договор относится к области легенд. Этого государственного договора не существует. И конечно же, канцлеру не нужно было подписывать так называемый Канцлерский акт по приказу союзников перед принятием присяги“.
Затем вопрос о существовании Канцлерского акта был поднят в Бундестаге. В 2009 году подлинностью документа поинтересовался депутат от фракции „Союз 90 / Зелёные“ Ханс-Кристиан Штрёбеле. Он получил официальный ответ от госсекретаря парламента Петера Альтмайера. Во-первых, заявил Альтмайер, это фальшивка, такого договора не существует и никогда не существовало. Во-вторых, в 1990 году все обязательства союзников в отношении Германии были пересмотрены так называемым договором „2 + 4“ — соглашением об окончательном урегулировании в преддверии объединения страны. Этот договор отменил остатки оккупационного статуса ФРГ и ГДР, а также все привилегии союзников (СССР, США, Франции и Великобритании) на территории Германии. Объединённая страна получила полный суверенитет над всеми своими внутренними и внешними делами. Подробно о статусе ФРГ и отношениях с союзниками „Проверено“ писало после того, как президент РФ Владимир Путин в январе 2023 года заявил, что юридически США якобы так и не оформили завершение оккупации Германии.
Происхождение документа
Когда возникают сомнения в подлинности документа, важны многие детали, в том числе и его происхождение. Теоретически генерал-майор Комосса, как глава военной контрразведки (MAD), мог иметь доступ к секретным бумагам, однако в книге он не объясняет, каким образом к нему попало письмо госминистра. После публикации „Немецкой карты“ издание Junge Freiheit задало этот вопрос автору. Тот переслал редакции копию письма и попытался устранить недомолвки. Его ответ газета опубликовала 18 января 2008 года.
Комосса заявил: его слова были неправильно интерпретированы и он якобы вовсе не имел в виду, что Германия до сих пор должна отчитываться перед союзниками. Что же касается самого министерского письма, то генерал-майор объяснил его происхождение так: „Я использовал так называемый документ BND (Федеральной разведывательной службы. — Прим. ред.), к которому я имел доступ в силу своего служебного положения. Однако я никогда не проверял подлинность этих бумаг, и даже сегодня мне неизвестно, подлинные эти документы или фальшивые. Лично я склоняюсь ко второму варианту, и с моей стороны было большой ошибкой не отметить это в книге“.
Но даже это оправдание сомнительно. Во-первых, в силу своего положения Комосса как глава MAD, подчиняющейся министерству обороны, вряд ли мог иметь доступ к секретным документам другой разведывательной службы, подчиняющейся напрямую федеральному канцлеру. Во-вторых, в нижнем правом углу документа стоит дата — 1992 год. Комосса же покинул пост главы MAD в 1980 году, а к 1992 году уже вышел на пенсию.
Загадочный документ, фиксирующий фактически вассальный статус ФРГ по отношению к союзникам, упоминался в разных источниках ещё не раз. В 1999 году правоэкстремистский журнал Unabhängige Nachrichten анонсировал выход сенсационной книги профессора Джеймса Ширли, в которой тот должен был рассказать о неких секретных протоколах к Основному закону Германии. Впрочем, ни тогда, ни позже историка или политолога с таким именем найти не удалось, а книга не вышла и вряд ли когда-либо существовала.
В 2009 году ближайший соратник канцлера Вилли Брандта (занимал эту должность с 1969 по 1974 год), бывший министр Эгон Бар опубликовал статью в еженедельнике Die Zeit, в которой рассказал о странном эпизоде с подписанием неких писем. По словам Бара, Брандт вскоре после присяги рассказал, что ему принесли на подпись три письма, адресованные послам США, Франции и Великобритании. В них требовалось подтвердить некие оговорки, установленные представителями держав-победительниц 12 мая 1949 года, то есть, по сути, согласиться с ограничением суверенитета ФРГ. Бар при этом не говорил ни о Канцлерском акте, ни о том, что его нужно было подписать до присяги.
Неизвестный министр, шрифт из бабушкиного альбома и другие ошибки
Много вопросов — как с технической, так и с логической точки зрения — возникло у специалистов и к самому министерскому письму из книги Комоссы. Его копию подробно разбирали самые разные эксперты. Один из них — сотрудник Гёттингенского университета Хольгер Бервинкель, другой — историк-ревизионист ультраправых взглядов Клаус Нордбрух. Оба пришли к одинаковым выводам: министерское письмо, якобы доказывающее существование Канцлерского акта, — грубо сделанная фальшивка.
Вернёмся ещё раз к фотографии письма. В верхнем левом углу указано ведомство — Bundesnachrichtendienst (BND, Федеральная разведывательная служба). На полях оставлены рукописные пометки. Большинство из них неразборчивы (намеренно, как считает Бервинкель), две пометки слева гласят: „Пожалуйста, уничтожить оригинал!“ и „В архив“.
Историки обнаружили множество несоответствий. Мы приведём самые значимые из них.
Технические ошибки
В 1996 году официальное письмо, напечатанное на машинке, выглядит анахронизмом.
Отправителем указан отдел контроля (Kontroll-Abteilung) без упоминания департамента, в состав которого он входит.
Статус „Засекреченная информация — только для служебного использования“ (Verschlußsache — Nur für den Dienstgebrauch) в левом верхнем углу усилен отметкой вверху по центру „Официально секретно“ (Amtlich geheimgehalten). Это невозможная комбинация. По правилам немецкого документооборота отметка об официальной секретности совместима только с отметками „Совершенно секретно“, „Секретно“ и „Конфиденциально“.
Шаблонная отметка о получении в правом нижнем углу (z.d.A. — zu den Akten) выглядит странно для исходящего документа.
Рукописный шрифт примечаний на полях — это подражание устаревшему прусскому Sütterlin, которому учили в первой половине ХХ века. По выражению Бервинкеля, для палеографа в официальном документе 1990-х годов это выглядит как забавный старый шрифт из бабушкиного поэтического альбома.
Основной текст документа смещён в центр, будто бы специально оставляя место для размашистых рукописных пометок.
Фактические ошибки
Отправитель письма — государственный министр доктор Риккерман. Человек с такой фамилией никогда не занимал подобный пост.
В структуре BND нет поста госминистра. Государственный министр (Staatsminister) — это официальное звание парламентских государственных секретарей при федеральном канцлере и федеральном министре иностранных дел. Люди, возглавляющие немецкие министерства, носят звание федеральных министров (Bundesminister), а BND руководит её президент (Präsident).
Логические ошибки
Рукописные пометки „Уничтожить“ и „В архив“ противоречат друг другу.
Отправитель зачем-то пересказывает адресату содержание Канцлерского акта, которое должно быть ему и так известно.
Федеративная Республика Германия, упомянутая в документе, была образована 23 мая 1949 года, на два дня позже предполагаемого подписания Канцлерского акта, где приведено это название страны.
Отношения ФРГ с союзниками к 1992 году неоднократно пересматривались (подробнее — в этом разборе „Проверено“), поэтому неясно, почему в письме содержится отсылка к 1949 году.
Отдельно стоит сказать о существовании в Сети двух фотографий министерского письма. В одной из версий поправлены опечатки и приведены в порядок отступы (например, между цифрами в датах). В результате длина строк в двух копиях различна, при этом все рукописные пометки идентичны. Это позволяет даже конспирологам сделать однозначный вывод, что по меньшей мере одно письмо — фальшивка.
За без малого два десятилетия история о Канцлерском акте стала весьма популярной среди сторонников теории заговора в Германии. Вера в существование такого документа подпитывает реваншистские настроения националистической части немецкого общества — особенно тех, кто, как отставной генерал-майор Комосса, считают вину за преступления Третьего рейха навязанной победителями идеологией.
При этом единственный документ, якобы доказывающий существование Канцлерского акта. — не самая аккуратная подделка. Об этом свидетельствуют многочисленные технические, фактические и логические ошибки, допущенные составителями письма. Таким образом, к историческому факту (влиянию союзников на политику ФРГ до определённого времени) были добавлены фантастические детали для создания теории заговора.
Итог: Фейк