Правда ли, что глава правительства Германии перед принятием присяги должен подписать в Вашингтоне Канцлерский акт?

Обращает на себя внимание и выбор издательства Ares-Verlag. В 1917 году австрийский предприниматель Леопольд Штокер основал издательский дом, выпускавший поначалу книги о ведении сельского хозяйства, но к 1930-му Leopold Stocker Verlag печатал по большей части националистическую и антисемитскую литературу. Издательский дом продолжил свою работу и после Второй мировой войны, чередуя книги по животноводству с ультраправыми сочинениями. В 2004 году внук основателя компании Вольфганг Дворак-Штокер зарегистрировал торговую марку Ares-Verlag для публикации „произведений на исторические темы“. Издательство также выпускает журнал Neue Ordnung („Новый порядок“ — нем.; сейчас он носит название Abendland — „Запад“), в котором выходят статьи праворадикальной и ревизионистской направленности.

Сама по себе книга получилась скандальной. Комосса, вспоминая о годах своей службы в вермахте (1943–1945), рассказывал о героизме солдат нацистской армии и сетовал на неблагодарных потомков и союзников, „очернявших“ образ „доблестного немецкого солдата“.

Первым человеком, рассказавшем о Канцлерском акте, считается генерал-майор Герд-Хельмут Комосса, бывший глава службы военной контрразведки ФРГ (1977–1980). В 2007 году в Австрии вышла его книга „ Немецкая карта: тайная игра секретных служб “, в которой есть такой фрагмент : „Федеральная разведывательная служба присвоила тайному государственному договору от 21 мая 1949 года степень строжайшей секретности. В договоре были закреплены основополагающие ограничения, наложенные победителями на суверенитет Федеративной Республики на период до 2099 года. <…> За союзными державами закреплялось также право на осуществление полного контроля за немецкими средствами массовой информации… Договор предусматривал, что перед принятием присяги каждый вступающий в должность федеральный канцлер Германии по распоряжению союзников обязан подписать так называемый Канцлерский акт. Кроме того, союзники наложили арест на золотой запас Федеративной Республики“.

О Канцлерском акте писали и российские СМИ (например, „ Московский комсомолец “ и газета „ Завтра “), и исторический энциклопедический проект „ Хронос “, и блогеры в LiveJournal и „ Дзене “. Во всех этих публикациях существование подобного документа не ставилось под сомнение и приводилось как доказательство зависимости современной Германии от „англосаксов“ (то есть США, Великобритании и наднациональных структур, о которых обычно пишут конспирологи).

Комосса в своей книге не ограничился описанием Канцлерского акта — он приложил документ, который, как он утверждал, доказывал существование тайного договора.

Напечатанный на машинке документ — это не сам Канцлерский акт, а сообщение якобы из министерской переписки. Оно адресовано неназванному министру, а подписано государственным министром доктором Риккерманом. В первом абзаце говорится, что исчезла одна из копий тайного государственного договора между военными союзниками и переходным правительством Западной Германии от 21 мая 1949 года. Затем пересказывается содержание акта.

Этот тайный государственный договор оговаривал прежде всего следующее:

— владение союзниками немецкими газетами, радио и телевидением до 2099 года;

— так называемый Канцлерский акт, то есть письменный документ, который каждый федеральный канцлер по требованию союзников подписывает до принесения присяги;

— владение союзниками золотым запасом Федеративной Республики.

В конце текста отмечается, что, если документ попал не в те руки, его подлинность следует отрицать.

Официальная реакция

Публикация книги Комоссы в 2007 году не осталась без внимания. Сначала о ней и о сенсационном документе написали праворадикальные издания. Вскоре с вопросом о Канцлерском акте обратились к Ангеле Меркель на её сайте. Пресс-служба федерального канцлера ответила: „Упомянутый вами тайный государственный договор относится к области легенд. Этого государственного договора не существует. И конечно же, канцлеру не нужно было подписывать так называемый Канцлерский акт по приказу союзников перед принятием присяги“.