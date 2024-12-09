Путин способен вырвать поражение из лап победы. Марк Галеотти о перспективах примирения РФ и Украины

Какой ваш прогноз на следующий год? Выполнит ли Трамп обещание заключить сделку между Украиной и Россией? Какие у него шансы?

Я не знаю. Это война, которую было трудно предсказать даже в лучшие времена. С добавлением фактора Трампа всё становится ещё сложнее предугадать. Факт в том, что несмотря на его риторику, мы не знаем, что Трамп собирается делать. Я сомневаюсь, что он сам это знает.