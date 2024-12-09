09.12.2024, 13:00
Путин способен вырвать поражение из лап победы. Марк Галеотти о перспективах примирения РФ и Украины
ФОТО: | ZUMAPRESS.com / Scanpix
Приходящая к власти в США администрация Дональда Трампа намерена добиться сделки между Россией и Украиной. Получится ли у нее? Сработала ли стратегия Путина - дождаться прихода Трампа? Стоит ли российский режим на грани кризиса? Возможно ли вступление в конфликт стран НАТО? На эти и другие вопросы Delfi ответил Марк Галеотти, один из ведущих британских экспертов по России.
Какой ваш прогноз на следующий год? Выполнит ли Трамп обещание заключить сделку между Украиной и Россией? Какие у него шансы?
Уже подписаны?