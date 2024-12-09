Мнение
09.12.2024, 13:00

Путин способен вырвать поражение из лап победы. Марк Галеотти о перспективах примирения РФ и Украины

 
Президент Франции Эммануэль Макрон (третий слева), избранный президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (второй слева) после встречи в Париже, Франция, 7 декабря 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу днем трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась перед церемонией открытия отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари, на которую были приглашены десятки глав государств и правительств.
Президент Франции Эммануэль Макрон (третий слева), избранный президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (второй слева) после встречи в Париже, Франция, 7 декабря 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу днем трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоялась перед церемонией открытия отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари, на которую были приглашены десятки глав государств и правительств.
ФОТО: Henri Szwarc | ZUMAPRESS.com / Scanpix

Приходящая к власти в США администрация Дональда Трампа намерена добиться сделки между Россией и Украиной. Получится ли у нее? Сработала ли стратегия Путина - дождаться прихода Трампа? Стоит ли российский режим на грани кризиса? Возможно ли вступление в конфликт стран НАТО? На эти и другие вопросы Delfi ответил Марк Галеотти, один из ведущих британских экспертов по России.

Какой ваш прогноз на следующий год? Выполнит ли Трамп обещание заключить сделку между Украиной и Россией? Какие у него шансы?

Я не знаю. Это война, которую было трудно предсказать даже в лучшие времена. С добавлением фактора Трампа всё становится ещё сложнее предугадать. Факт в том, что несмотря на его риторику, мы не знаем, что Трамп собирается делать. Я сомневаюсь, что он сам это знает.

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