В Донецке в результате взрыва погиб начальник тюрьмы, которого обвиняли в массовом убийстве военнопленных в „Азовстали“ в 2022 году

Взрыв уничтожил внедорожник Toyota, в котором находился начальник Оленевской колонии Сергей Евсюков. Его супруга также была в автомобиле, она получила серьезные ранения.

„Настоящее время“ сообщает, что инцидент произошел в районе пересечения Университетской улицы и Комсомольского проспекта. В результате взрыва, по данным Mash, пострадала также его жена – ей оторвало ногу, она в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, под днище автомобиля Toyota Land Cruiser мужчины заложили пластид мощностью 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Shot пишет, что взрывчатка, предварительно, находилась под водительским сиденьем.

В 2022 году в тюрьме, управляемой Евсюковым и действующей в рамках так называемой Донецкой Народной Республики, по меньшей мере были убиты 49 украинских военнопленных и более 150 ранены. Жертвами в основном стали бойцы „Азовстали“, захваченные на заводе в Мариуполе.

По версии России, украинские военные обстреляли ракетами HIMARS тюрьму, расположенную недалеко от города Волноваха, однако, по данным украинской разведки, взрывы были организованы представителями Вагнера и Минобороны России. За инцидент объявлены в розыск Евсюков и его заместитель Дмитрий Нежолов.

Напомним, что год назад, 29 июля 2022 года, в колонии в поселке Оленовка (Еленовка) на оккупированной Россией территории Донецкой области произошел взрыв. В результате погибли не менее 53 и были ранены около 70 украинских пленных, которых держали в этой колонии. В основном это были защитники Мариуполя.